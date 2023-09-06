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حمزة غوث.. سيرة توثق لصفحات من تاريخ الدبلوماسية السعودية

9/6/2023 4:27:32 AM
(MENAFN- Youm7) صدر عن دار جداول ببيروت كتاب «حمزة غوث.. سياسي دولتين وإمارة» للكاتب والمؤرخ السعودي محمد السيف رئيس تحرير المجلة العربية.
يتناول الكتاب سيرة المستشار السياسي حمزة غوث؛ أحد أبرز مستشاري الملك عبدالعزيز، ومندوبه إلى الكويت وسفيره في العراق وإيران.



‏ويعد هذا الإصدار إضافة لفئة كتب السير في المكتبة العربية، وقد سبق للمؤلف إصدار كتابين بارزين من كتب السير حيث أرخ لسيرة عبد الله الطريقي وناصر المنقور ليسرد من خلالهما صفحات من التاريج الاجتماعي والسياسي الحديث للمملكة العربية السعودية.



تتضمن سيرة حمزة غوث عمله السياسي في العهد العثماني وفي إمارة آل رشيد. ويقع الكتاب في 700 صفحة، ويشتمل على وثائق تنشر لأول مرة. وُلد غوث عام 1299هـ/ 1882م في حي الساحة غرب المسجد النبوي، وكان مفاوضا يشهد له بالبنان سواء مع الإنجليز أو مع أمراء وملوك الأقطار العربية، ويسجل الكتاب أبرز المحطات في رحلة غوث الدبلوماسية التي تكشف وقائع تاريخية لم تسجل من قبل.









استغرق السيف سنوات من البحث والتنقيب عن كل ما يخص حمزة غوث وما نشر عنه في الصحف وعن صولاته وجولاته السياسية والصحافية وارتباطها بتاريخ المنطقة العربية. يشير السيف إلى أن سيرة غوث طبعت قرناً عربياً بأكمله، في كل تحولاته السياسية وتبدلاته. لافتا إلى أنه كان شاهداً على حدثين سياسيين مهمين، طليعة القرن العشرين؛ الأول تداعي وانهيار الدولة العثمانية، والثاني تنامي وصعود الدولة السعودية، وما بينهما كان انهيار إمارة آل رشيد في حائل.

يرصد الكتاب أنه في خضم الأحداث السياسية المتلاحقة في القرن العشرين، كان غوث شاهداً وفاعلاً، منذ انضمامه كغيره من الطلائع العربية المثقفة إلى جمعية الاتحاد والترقي، وعمله رئيساً لبلدية المدينة، ورئيساً لتحرير جريدة «الحجاز»، التي قادها بضراوة في مواجهة جريدة «القبلة»، الناطقة باسم الثورة العربية، وباعثها الملك حسين، ليلاحقه ويهاجمه ويُصدر أمراً بإعدامه.



لينتقل بعد ذلك ضمن عملية «سفر برلك» إلى الشام، ملتحقاً بجبهة الجهاد الإسلامي، المجاهد أحمد السنوسي، تحت راية مصطفى كمال أتاتورك لتقوده الأقدار للعمل في إمارة آل رشيد في حائل، مستشاراً سياسياً، ومفوَّضاً لها في بغداد وبيروت والقاهرة ودمشق. وما كان له، وهو السياسي المحنك، الذي يرى بزوغ وتألق نجم «ابن سعود»، إلا أن ينتقل للعمل معه وفي ظله، وقد أصبح محط الآمال وموطن التطلعات للعرب كافة، فجاء عمله في العهد السعودي ليكون قمة العطاء والإخلاص في كل المسؤوليات والمهمات التي أسندها إليه الملك عبدالعزيز، في الداخل والخارج.



يقول "السيف": كان حمزة غوث ذا اعتدادٍ كبير بنفسه وبرأيه، مما أكسبه صلابة في الرأي، قادته إلى النجاح كثيراً، وإلى الصدام في لحظاتٍ ومواقف وليس ذلك بغريب على مَنْ سار فوق أشواك السياسة. لقد سلك طريقاً شديدة الوعورة، عاش فيها لحظاتٍ حافلة بالأمل كما الإحباط، وبالإنجازات كما هي الانكسارات إلى أن ابتسمت له الأقدار في الرياض."







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