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العشق الممنوع.. أسرار وحكايات بائسة عن الملكة مارجوت

9/6/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) تكمن حكايات آسرة عن الحب الممنوع والشئون السرية التى تردد صداها خلف الواجهة الفخمة لحياة الملكات الفرنسيات ، ومن هنا سوف نرصد أسرار وحكايات عن الملكة مارجوت.



والمكلة مارجوت قتل جميع عشاقها واحدًا تلو الآخر، وباعتبارها زوجة الملك هنري الرابع ملك فرنسا، كانت علاقتها به متوترة.



أشهر عاشق لها كان حبيبها الأول، وهو شاب نبيل وراقص اسمه جوزيف بونيفاس دي لا مول، بدأت علاقتهما بعد وقت قصير من زواج مارجوت، لكنها لم تدم طويلا، وقد اتُهم بالتخطيط لقتل شقيق الملكة، تشارلز التاسع، باستخدام السحر، وأمرت والدة الملكة بتعذيبه ثم إعدامه.



والطبيب الذي قام برعاية مارجوت حتى استعادت صحتها، وقع في حبها، لكنه طعن حتى الموت على يد حارس شخصي غيور، ويقال إن مارجوت وجدت العزاء مع نقيب وسيم في الجيش الفرنسي.



وعندما اكتشف هنري الثالث الأمر، قام على الفور النقيب بطريقة بشعة. وبعد مقتل هنري الثالث عام 1589، أصبح زوج مارجوت هو الملك هنري الرابع. لقد طلقها على الفور، ووافقت على ذلك طالما أنها تستطيع الاحتفاظ بلقب الملكة والحصول على مبلغ كبير من المال.







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