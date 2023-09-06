العشق الممنوع.. أسرار وحكايات بائسة عن الملكة مارجوت

العشق الممنوع.. أسرار وحكايات بائسة عن الملكة مارجوت
التاريخ
9/6/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) تكمن حكايات آسرة عن الحب الممنوع والشئون السرية التى تردد صداها خلف الواجهة الفخمة لحياة الملكات الفرنسيات ، ومن هنا سوف نرصد أسرار وحكايات عن الملكة مارجوت.
والمكلة مارجوت قتل جميع عشاقها واحدًا تلو الآخر، وباعتبارها زوجة الملك هنري الرابع ملك فرنسا، كانت علاقتها به متوترة.
أشهر عاشق لها كان حبيبها الأول، وهو شاب نبيل وراقص اسمه جوزيف بونيفاس دي لا مول، بدأت علاقتهما بعد وقت قصير من زواج مارجوت، لكنها لم تدم طويلا، وقد اتُهم بالتخطيط لقتل شقيق الملكة، تشارلز التاسع، باستخدام السحر، وأمرت والدة الملكة بتعذيبه ثم إعدامه.
والطبيب الذي قام برعاية مارجوت حتى استعادت صحتها، وقع في حبها، لكنه طعن حتى الموت على يد حارس شخصي غيور، ويقال إن مارجوت وجدت العزاء مع نقيب وسيم في الجيش الفرنسي.
وعندما اكتشف هنري الثالث الأمر، قام على الفور النقيب بطريقة بشعة. وبعد مقتل هنري الثالث عام 1589، أصبح زوج مارجوت هو الملك هنري الرابع. لقد طلقها على الفور، ووافقت على ذلك طالما أنها تستطيع الاحتفاظ بلقب الملكة والحصول على مبلغ كبير من المال.
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