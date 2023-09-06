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فيكتوريا لويد بارلو: روايتى تسعى لتصحيح الصورة المشوهة عن المصابين بالتوحد

9/6/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) تحدثت الكاتبة فيكتوريا لويد بارلو، التى وصلت روايتها "كل قلوب الطيور الصغيرة" إلى القائمة الطويلة فى جائزة البوكر العالمية ، فى دورتها لعام 2023، عن كواليس وتفاصيل روايتها، باعتبارها روائية مبتدئة.

وقالت الكاتبة فيكتوريا لويد بارلو، خلال حوار أجرته معها جائزة البوكر العالمية، عبر موقعها الرسمى، أنها سعت في روايتها إلى تصحيح الصورة المشوهة عن المصابين بمرض التوحد.

ما هو شعورك بعد ترشيحك لجائزة البوكر 2023؟ وماذا يعني لك الفوز بالجائزة؟

شرف حقيقي أن يتم إدراجي في القائمة الطويلة لجائزة البوكر، وأقدر جدا أن هذا سيمنح رواية "كل قلوب الطيور الصغيرة" فرصة كبيرة للقراءة.

كم من الوقت استغرقت كتابة الرواية؟ وما هى طقوس الكتابة لديك؟

كتبت الرواية على مدى عامين ونصف، ولم يكن لدي ترف الكتابة عندما أشعر بالإلهام، بل كنت أكتب كلما استطعت، كنت أكتب على "اللاب توب" أو على هاتفي، أو على الأوراق، لقد تحملت مسؤوليات رعاية كبيرة خلال هذه الفترة، وكنت أعلم أنه لن تكون هناك أوقات محددة متاحة للكتابة دون انقطاع.


فيكتوريا لويد بارلو

كان الأمر في الواقع قيدًا ومفيدًا لأنه جعلني أكتب بحماس كلما سنحت لي الفرصة. الشيء الوحيد الذي كان بإمكاني فعله باستمرار هو التفكير في الرواية وترتيب الاحداث في ذهني. كنت أقوم دائمًا بتدوين ملاحظات صغيرة لنفسي، حتى أنه عندما يكون هناك وقت، كان لدي مادة تنتظر كتابتها، ولم أكن أجلس ببساطة وأضيع في الأفكار حول ما قد أكتبه.

وأين تكتبين بالضبط؟ وكيف تبدو مساحة العمل الخاصة بك؟

أكتب حيثما يكون المكان الأكثر هدوءًا متاحًا.

بدأت الرواية عندما قدمت رسالة دكتوراه في الكتابة الإبداعية.. في أي مرحلة اعتقدت أنه يمكن أن يكون عملاً منشورًا، وما هي توقعاتك فيما يتعلق بمدى نجاحه؟

استمتعت تمامًا بعملية الدكتوراه وعملت بجد على أطروحتي، لكنني لم أكن أكتب مع توقع نشر العمل. عندما انتهيت من الكتاب، أوصت مشرفتي، إيمي ساكفيل، ووكيلتها الخاصة، جيني هيوسون، بنشر الرواية، وباعتباري روائية لأول مرة، لم تكن لدي آمال خاصة في النجاح الذي قد تحققه الرواية، لكنني كنت متحمسة للغاية عندما وجدت ناشرًا إيطاليًا أولاً.

تقع أحداث رواية All the Little Bird-Hearts في منطقة البحيرات في الثمانينيات. ما الذي جعلك تحددين هذا العقد؟

كان هناك سببان لإعداد الرواية في الثمانينيات. في المقام الأول، هذه الحقبة حديثة، لكنها تسبق بشكل مفيد هيمنة الأيديولوجية الحديثة على مرض التوحد. إن السرد المعاصر عن حالة طيف التوحد مبنية إلى حد كبير على الملاحظة الخارجية والتجريبية من قبل المنظرين العصبيين وليس على تجربة حقيقية. والنتيجة هي لغة ومجموعة من المعتقدات التي تخدم صناعة التوحد، وليس مجتمع التوحديين أنفسهم.


رواية كل قلوب الطيور الصغيرة

إذا وضعت روايتى في العصر الحالي، فمن الطبيعي أن يؤيد السرد بضمير المتكلم تلك الفلسفة النمطية العصبية حول مرض التوحد لأن بطل روايتي، "صنداي"، ليس في وضع آمن أو متميز بما يكفي لتحدي التحيز الرسمي للتمثيل الحالي.

إن اختيار زمن الرواية في فترة كان فيها تصوير مرض التوحد أقل ثباتًا وانتشارًا يسمح للبطل باستقلالية التعبير وهو أمر حيوي لقبولها لذاتها في نهاية المطاف.

يقال بأنك تركت المدرسة في عمر 16 عامًا دون أي مؤهلات.. لكن هل كنت مهتمة دائمًا بقراءة وكتابة الروايات، حتى عندما كنت شابة، أم أن ذلك جاء لاحقًا؟

لقد وجدت المدرسة صعبة ولم أذهب إليها بانتظام، ولكنني كنت دائمًا أحب الكتب أكثر من أي شيء آخر. أنا أستمتع بالكتب غير الروائية بقدر ما أستمتع بالخيال، وشيرلي جاكسون، وديفيد سيداريس، وإديث وارتون، وكارلو ليفي، وبينيلوب مورتيمر هم من بين العديد من الكتاب المفضلين لدي. بدأت الكتابة عندما بدأت دراسة الأدب عندما كنت طالبة ناضجة وكنت محظوظة لأنني شعرت على الفور بأنها ممارسة مألوفة وطبيعية تمامًا.

إحدى الصور النمطية العديدة المحيطة بالتوحد هي أن الأشخاص المصابين به ينجذبون إلى موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر من الفن أو الكتابة الإبداعية. إلى أي مدى تعتقدين أن عملك قد يساعد في تغيير تلك التصورات، أو يفتح الأبواب أمام كتاب الخيال الآخرين المصابين بالتوحد؟

أعتقد أن الصورة النمطية للأشخاص المصابين بالتوحد أكثر قدرة في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من الفنون ترجع إلى حد كبير إلى ذكورة منظري الصناعة. يتم تصوير مرض التوحد عادة على أنه حالة أكثر شيوعا بين الرجال أو حتى كتعبير عن "العقل الذكوري المتطرف".


الكاتبة فيكتوريا لويد بارلو


مثل هذه النظريات هي تبسيط مبالغ فيه غير مفيد لمجتمع متنوع من الناس، ويمنع التحريف العديد من الذين لا يتناسبون مع الصورة من البحث عن مرض التوحد. تشخيص. لم أكن أرغب في كتابة التوحد بطريقة تتوافق مع مثل هذه الرواية.

آمل أن تكون بعض مباهج الحالة، وكذلك التحديات، واضحة لقراء الرواية. وآمل أيضًا أن يقرأ الكتاب المصابون بالتوحد أعمالي ويجدونها أصلية، حتى لو لم تعكس تجاربهم الخاصة بشكل مباشر. هناك العديد من الكتاب المصابين بالتوحد ينتجون أعمالًا جيدة وسأكون سعيدًا بإدراجي في هذا العدد ورؤية المزيد من الكتابات الخاصة بالتوحد يتم الاحتفال بها.

هل لديك رواية مفضلة حائزة على جائزة البوكر؟

لدي العديد من المفضلات في قوائم بوكر. أنا أستمتع كثيرًا بالأصالة والجودة المؤلمة لكل من كتابي "تاريخ الذئاب" لإميلي فريدلوند (تم إدراجه في قائمة البوكر القصيرة لعام 2017) و"الغريب الصغير" لسارة ووترز (تم إدراجه في قائمة البوكر القصيرة لعام 2009).

ومن المفضلات الأخرى رواية آلان هولينجهيرست، خط الجمال (الحائزة على جائزة بوكر عام 2004)، والتي أعجبت بها بشكل خاص بسبب كتابتها الوصفية والمصممة بطريقة صحيحة. حازت رواية "بقايا اليوم" للكاتب كازو إيشيجورو على جائزة بوكر عام 1989 وهي قراءة غامرة ومؤثرة.

ما الذي تعملين الآن؟

أكتب رواية عن أرملة تمتلك عائلتها إرثًا غريبًا وقويًا.


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