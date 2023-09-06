وقالت الكاتبة فيكتوريا لويد بارلو، خلال حوار أجرته معها جائزة البوكر العالمية، عبر موقعها الرسمى، أنها سعت في روايتها إلى تصحيح الصورة المشوهة عن المصابين بمرض التوحد.

شرف حقيقي أن يتم إدراجي في القائمة الطويلة لجائزة البوكر، وأقدر جدا أن هذا سيمنح رواية "كل قلوب الطيور الصغيرة" فرصة كبيرة للقراءة.

كتبت الرواية على مدى عامين ونصف، ولم يكن لدي ترف الكتابة عندما أشعر بالإلهام، بل كنت أكتب كلما استطعت، كنت أكتب على "اللاب توب" أو على هاتفي، أو على الأوراق، لقد تحملت مسؤوليات رعاية كبيرة خلال هذه الفترة، وكنت أعلم أنه لن تكون هناك أوقات محددة متاحة للكتابة دون انقطاع.

كان الأمر في الواقع قيدًا ومفيدًا لأنه جعلني أكتب بحماس كلما سنحت لي الفرصة. الشيء الوحيد الذي كان بإمكاني فعله باستمرار هو التفكير في الرواية وترتيب الاحداث في ذهني. كنت أقوم دائمًا بتدوين ملاحظات صغيرة لنفسي، حتى أنه عندما يكون هناك وقت، كان لدي مادة تنتظر كتابتها، ولم أكن أجلس ببساطة وأضيع في الأفكار حول ما قد أكتبه.

أكتب حيثما يكون المكان الأكثر هدوءًا متاحًا.

استمتعت تمامًا بعملية الدكتوراه وعملت بجد على أطروحتي، لكنني لم أكن أكتب مع توقع نشر العمل. عندما انتهيت من الكتاب، أوصت مشرفتي، إيمي ساكفيل، ووكيلتها الخاصة، جيني هيوسون، بنشر الرواية، وباعتباري روائية لأول مرة، لم تكن لدي آمال خاصة في النجاح الذي قد تحققه الرواية، لكنني كنت متحمسة للغاية عندما وجدت ناشرًا إيطاليًا أولاً.

كان هناك سببان لإعداد الرواية في الثمانينيات. في المقام الأول، هذه الحقبة حديثة، لكنها تسبق بشكل مفيد هيمنة الأيديولوجية الحديثة على مرض التوحد. إن السرد المعاصر عن حالة طيف التوحد مبنية إلى حد كبير على الملاحظة الخارجية والتجريبية من قبل المنظرين العصبيين وليس على تجربة حقيقية. والنتيجة هي لغة ومجموعة من المعتقدات التي تخدم صناعة التوحد، وليس مجتمع التوحديين أنفسهم.

إذا وضعت روايتى في العصر الحالي، فمن الطبيعي أن يؤيد السرد بضمير المتكلم تلك الفلسفة النمطية العصبية حول مرض التوحد لأن بطل روايتي، "صنداي"، ليس في وضع آمن أو متميز بما يكفي لتحدي التحيز الرسمي للتمثيل الحالي.

إن اختيار زمن الرواية في فترة كان فيها تصوير مرض التوحد أقل ثباتًا وانتشارًا يسمح للبطل باستقلالية التعبير وهو أمر حيوي لقبولها لذاتها في نهاية المطاف.

لقد وجدت المدرسة صعبة ولم أذهب إليها بانتظام، ولكنني كنت دائمًا أحب الكتب أكثر من أي شيء آخر. أنا أستمتع بالكتب غير الروائية بقدر ما أستمتع بالخيال، وشيرلي جاكسون، وديفيد سيداريس، وإديث وارتون، وكارلو ليفي، وبينيلوب مورتيمر هم من بين العديد من الكتاب المفضلين لدي. بدأت الكتابة عندما بدأت دراسة الأدب عندما كنت طالبة ناضجة وكنت محظوظة لأنني شعرت على الفور بأنها ممارسة مألوفة وطبيعية تمامًا.

أعتقد أن الصورة النمطية للأشخاص المصابين بالتوحد أكثر قدرة في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من الفنون ترجع إلى حد كبير إلى ذكورة منظري الصناعة. يتم تصوير مرض التوحد عادة على أنه حالة أكثر شيوعا بين الرجال أو حتى كتعبير عن "العقل الذكوري المتطرف".





مثل هذه النظريات هي تبسيط مبالغ فيه غير مفيد لمجتمع متنوع من الناس، ويمنع التحريف العديد من الذين لا يتناسبون مع الصورة من البحث عن مرض التوحد. تشخيص. لم أكن أرغب في كتابة التوحد بطريقة تتوافق مع مثل هذه الرواية.

آمل أن تكون بعض مباهج الحالة، وكذلك التحديات، واضحة لقراء الرواية. وآمل أيضًا أن يقرأ الكتاب المصابون بالتوحد أعمالي ويجدونها أصلية، حتى لو لم تعكس تجاربهم الخاصة بشكل مباشر. هناك العديد من الكتاب المصابين بالتوحد ينتجون أعمالًا جيدة وسأكون سعيدًا بإدراجي في هذا العدد ورؤية المزيد من الكتابات الخاصة بالتوحد يتم الاحتفال بها.

لدي العديد من المفضلات في قوائم بوكر. أنا أستمتع كثيرًا بالأصالة والجودة المؤلمة لكل من كتابي "تاريخ الذئاب" لإميلي فريدلوند (تم إدراجه في قائمة البوكر القصيرة لعام 2017) و"الغريب الصغير" لسارة ووترز (تم إدراجه في قائمة البوكر القصيرة لعام 2009).

ومن المفضلات الأخرى رواية آلان هولينجهيرست، خط الجمال (الحائزة على جائزة بوكر عام 2004)، والتي أعجبت بها بشكل خاص بسبب كتابتها الوصفية والمصممة بطريقة صحيحة. حازت رواية "بقايا اليوم" للكاتب كازو إيشيجورو على جائزة بوكر عام 1989 وهي قراءة غامرة ومؤثرة.

أكتب رواية عن أرملة تمتلك عائلتها إرثًا غريبًا وقويًا.