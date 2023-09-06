(MENAFN- Youm7) تحدثت الكاتبة فيكتوريا لويد بارلو، التى وصلت روايتها "كل قلوب الطيور الصغيرة" إلى القائمة الطويلة فى جائزة البوكر العالمية ، فى دورتها لعام 2023، عن كواليس وتفاصيل روايتها، باعتبارها روائية مبتدئة.
وقالت الكاتبة فيكتوريا لويد بارلو، خلال حوار أجرته معها جائزة البوكر العالمية، عبر موقعها الرسمى، أنها سعت في روايتها إلى تصحيح الصورة المشوهة عن المصابين بمرض التوحد. ما هو شعورك بعد ترشيحك لجائزة البوكر 2023؟ وماذا يعني لك الفوز بالجائزة؟
شرف حقيقي أن يتم إدراجي في القائمة الطويلة لجائزة البوكر، وأقدر جدا أن هذا سيمنح رواية "كل قلوب الطيور الصغيرة" فرصة كبيرة للقراءة. كم من الوقت استغرقت كتابة الرواية؟ وما هى طقوس الكتابة لديك؟
كتبت الرواية على مدى عامين ونصف، ولم يكن لدي ترف الكتابة عندما أشعر بالإلهام، بل كنت أكتب كلما استطعت، كنت أكتب على "اللاب توب" أو على هاتفي، أو على الأوراق، لقد تحملت مسؤوليات رعاية كبيرة خلال هذه الفترة، وكنت أعلم أنه لن تكون هناك أوقات محددة متاحة للكتابة دون انقطاع.
فيكتوريا لويد بارلو
كان الأمر في الواقع قيدًا ومفيدًا لأنه جعلني أكتب بحماس كلما سنحت لي الفرصة. الشيء الوحيد الذي كان بإمكاني فعله باستمرار هو التفكير في الرواية وترتيب الاحداث في ذهني. كنت أقوم دائمًا بتدوين ملاحظات صغيرة لنفسي، حتى أنه عندما يكون هناك وقت، كان لدي مادة تنتظر كتابتها، ولم أكن أجلس ببساطة وأضيع في الأفكار حول ما قد أكتبه. وأين تكتبين بالضبط؟ وكيف تبدو مساحة العمل الخاصة بك؟
أكتب حيثما يكون المكان الأكثر هدوءًا متاحًا. بدأت الرواية عندما قدمت رسالة دكتوراه في الكتابة الإبداعية.. في أي مرحلة اعتقدت أنه يمكن أن يكون عملاً منشورًا، وما هي توقعاتك فيما يتعلق بمدى نجاحه؟
استمتعت تمامًا بعملية الدكتوراه وعملت بجد على أطروحتي، لكنني لم أكن أكتب مع توقع نشر العمل. عندما انتهيت من الكتاب، أوصت مشرفتي، إيمي ساكفيل، ووكيلتها الخاصة، جيني هيوسون، بنشر الرواية، وباعتباري روائية لأول مرة، لم تكن لدي آمال خاصة في النجاح الذي قد تحققه الرواية، لكنني كنت متحمسة للغاية عندما وجدت ناشرًا إيطاليًا أولاً. تقع أحداث رواية All the Little Bird-Hearts في منطقة البحيرات في الثمانينيات. ما الذي جعلك تحددين هذا العقد؟
كان هناك سببان لإعداد الرواية في الثمانينيات. في المقام الأول، هذه الحقبة حديثة، لكنها تسبق بشكل مفيد هيمنة الأيديولوجية الحديثة على مرض التوحد. إن السرد المعاصر عن حالة طيف التوحد مبنية إلى حد كبير على الملاحظة الخارجية والتجريبية من قبل المنظرين العصبيين وليس على تجربة حقيقية. والنتيجة هي لغة ومجموعة من المعتقدات التي تخدم صناعة التوحد، وليس مجتمع التوحديين أنفسهم.
رواية كل قلوب الطيور الصغيرة
إذا وضعت روايتى في العصر الحالي، فمن الطبيعي أن يؤيد السرد بضمير المتكلم تلك الفلسفة النمطية العصبية حول مرض التوحد لأن بطل روايتي، "صنداي"، ليس في وضع آمن أو متميز بما يكفي لتحدي التحيز الرسمي للتمثيل الحالي.
إن اختيار زمن الرواية في فترة كان فيها تصوير مرض التوحد أقل ثباتًا وانتشارًا يسمح للبطل باستقلالية التعبير وهو أمر حيوي لقبولها لذاتها في نهاية المطاف. يقال بأنك تركت المدرسة في عمر 16 عامًا دون أي مؤهلات.. لكن هل كنت مهتمة دائمًا بقراءة وكتابة الروايات، حتى عندما كنت شابة، أم أن ذلك جاء لاحقًا؟
لقد وجدت المدرسة صعبة ولم أذهب إليها بانتظام، ولكنني كنت دائمًا أحب الكتب أكثر من أي شيء آخر. أنا أستمتع بالكتب غير الروائية بقدر ما أستمتع بالخيال، وشيرلي جاكسون، وديفيد سيداريس، وإديث وارتون، وكارلو ليفي، وبينيلوب مورتيمر هم من بين العديد من الكتاب المفضلين لدي. بدأت الكتابة عندما بدأت دراسة الأدب عندما كنت طالبة ناضجة وكنت محظوظة لأنني شعرت على الفور بأنها ممارسة مألوفة وطبيعية تمامًا. إحدى الصور النمطية العديدة المحيطة بالتوحد هي أن الأشخاص المصابين به ينجذبون إلى موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر من الفن أو الكتابة الإبداعية. إلى أي مدى تعتقدين أن عملك قد يساعد في تغيير تلك التصورات، أو يفتح الأبواب أمام كتاب الخيال الآخرين المصابين بالتوحد؟
أعتقد أن الصورة النمطية للأشخاص المصابين بالتوحد أكثر قدرة في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من الفنون ترجع إلى حد كبير إلى ذكورة منظري الصناعة. يتم تصوير مرض التوحد عادة على أنه حالة أكثر شيوعا بين الرجال أو حتى كتعبير عن "العقل الذكوري المتطرف".
الكاتبة فيكتوريا لويد بارلو
مثل هذه النظريات هي تبسيط مبالغ فيه غير مفيد لمجتمع متنوع من الناس، ويمنع التحريف العديد من الذين لا يتناسبون مع الصورة من البحث عن مرض التوحد. تشخيص. لم أكن أرغب في كتابة التوحد بطريقة تتوافق مع مثل هذه الرواية.
آمل أن تكون بعض مباهج الحالة، وكذلك التحديات، واضحة لقراء الرواية. وآمل أيضًا أن يقرأ الكتاب المصابون بالتوحد أعمالي ويجدونها أصلية، حتى لو لم تعكس تجاربهم الخاصة بشكل مباشر. هناك العديد من الكتاب المصابين بالتوحد ينتجون أعمالًا جيدة وسأكون سعيدًا بإدراجي في هذا العدد ورؤية المزيد من الكتابات الخاصة بالتوحد يتم الاحتفال بها. هل لديك رواية مفضلة حائزة على جائزة البوكر؟
لدي العديد من المفضلات في قوائم بوكر. أنا أستمتع كثيرًا بالأصالة والجودة المؤلمة لكل من كتابي "تاريخ الذئاب" لإميلي فريدلوند (تم إدراجه في قائمة البوكر القصيرة لعام 2017) و"الغريب الصغير" لسارة ووترز (تم إدراجه في قائمة البوكر القصيرة لعام 2009).
ومن المفضلات الأخرى رواية آلان هولينجهيرست، خط الجمال (الحائزة على جائزة بوكر عام 2004)، والتي أعجبت بها بشكل خاص بسبب كتابتها الوصفية والمصممة بطريقة صحيحة. حازت رواية "بقايا اليوم" للكاتب كازو إيشيجورو على جائزة بوكر عام 1989 وهي قراءة غامرة ومؤثرة. ما الذي تعملين الآن؟
أكتب رواية عن أرملة تمتلك عائلتها إرثًا غريبًا وقويًا.