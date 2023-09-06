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يعنى إيه ميزة Dynamic Emails بخدمة جيميل؟ وكيف تستفيد منها؟

9/6/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) أضافت جوجل مؤخرا ميزة تعرف بـ "Dynamic email" جديدة إلى Gmail منذ عامين وهي متاحة الآن لجميع المستخدمين سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو أي نظام أساسي آخر مدعوم، وفيما يلى
نوضح كل ما تحتاج لمعرفته حول رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية في Gmail.
Dynamic email

يعمل البريد الإلكتروني الديناميكي في Gmail بشكل أساسي على تحويل رسائل البريد الإلكتروني التقليدية والثابتة إلى إصدار أكثر تفاعلية، إنه نوع جديد من البريد الإلكتروني وعلى عكس البريد الإلكتروني الثابت، تحافظ رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية على المعلومات محدثة، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراء مباشرة من البريد الإلكتروني نفسه دون مغادرة تطبيق البريد الإلكتروني أو موقع الويب والانتقال إلى موقع ويب أو صفحة أخرى.

فعلى سبيل المثال، فهو يسمح للمستخدمين بالرد على حدث ما مباشرة من صفحة البريد الإلكترونى، أو الرد على التعليقات أو الاطلاع على كتالوج كامل من داخل البريد الوارد، وأبسط مثال هو تعليقات محرّر مستندات Google.

كما أن رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية، بدلاً من إظهار كل تعليق على حدة في رسالة بريد إلكتروني منفصلة، تعرضها في سلسلة رسائل واحدة وتسمح أيضًا للمستخدمين بالتعليق وحل الأمور دون فتح المستند فعليًا، وبالمثل، قامت جوجل أيضًا بدمج المستندات وجداول البيانات في الدردشة التي يتم فتحها الآن كلوحة جانبية في عرض شاشة مقسمة.
ما توفره للمستخدمين

تعمل هذه الميزة على تحسين مشاركة المستخدم وتجعل المهام أكثر بساطة، فعلى سبيل المثال، القدرة على الرد على حدث ما من البريد نفسه تمنع الخطوة الإضافية المتمثلة في فتح صفحة الحدث ثم الرد عليه.

وبالمثل، يمكنك ملء استبيان كامل مباشرة من البريد دون فتح موقع الويب المرتبط بهذا الاستبيان، أما ما يجعل هذا الأمر مثيرًا للاهتمام هو أن التعليقات الواردة من محرّر مستندات Google تجعله أكثر تنوعًا حيث يتم تحديث سلاسل التعليقات تلقائيًا إذا كان هناك تعليق جديد للمستند ويظهر كنافذة دردشة داخل نص البريد الإلكتروني نفسه.

وعلاوة على ذلك، فإن القدرة على تصفح كتالوج الطرود، وكتالوج السيارة، مباشرة من البريد، توفر الوقت والراحة على حد سواء.
كيفية استخدام البريد الإلكتروني الديناميكي على Gmail

تعد ميزة البريد الإلكتروني الديناميكي متاحة الآن عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك الويب والهواتف وما إلى ذلك، وأيضًا، إذا كان البريد الإلكتروني ديناميكيًا بطبيعته، فسوف يظهر ذلك تلقائيًا في البريد الوارد إذا تم تمكين الميزة للحساب، وإليك كيف يمكنك تمكينه.

- افتح إعدادات Gmail وتوجه إلى عام - ابحث عن خيار البريد الإلكتروني الديناميكي وقم بتمكين مربع الاختيار الموجود أمام "تمكين البريد الإلكتروني الديناميكي". - احفظ التغييرات


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