يعنى إيه ميزة Dynamic Emails بخدمة جيميل؟ وكيف تستفيد منها؟

يعمل البريد الإلكتروني الديناميكي في Gmail بشكل أساسي على تحويل رسائل البريد الإلكتروني التقليدية والثابتة إلى إصدار أكثر تفاعلية، إنه نوع جديد من البريد الإلكتروني وعلى عكس البريد الإلكتروني الثابت، تحافظ رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية على المعلومات محدثة، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراء مباشرة من البريد الإلكتروني نفسه دون مغادرة تطبيق البريد الإلكتروني أو موقع الويب والانتقال إلى موقع ويب أو صفحة أخرى.

تعمل هذه الميزة على تحسين مشاركة المستخدم وتجعل المهام أكثر بساطة، فعلى سبيل المثال، القدرة على الرد على حدث ما من البريد نفسه تمنع الخطوة الإضافية المتمثلة في فتح صفحة الحدث ثم الرد عليه.

تعد ميزة البريد الإلكتروني الديناميكي متاحة الآن عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك الويب والهواتف وما إلى ذلك، وأيضًا، إذا كان البريد الإلكتروني ديناميكيًا بطبيعته، فسوف يظهر ذلك تلقائيًا في البريد الوارد إذا تم تمكين الميزة للحساب، وإليك كيف يمكنك تمكينه.