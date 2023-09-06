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ميزة بهواتف آيفون قد تنقذ حياتك فى حالات الطوارئ

9/6/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشف مستخدمو iPhone مؤخرًا ميزة تربطهم على الفور بخدمات الطوارئ، حيث يقوم المستخدمون فقط بالضغط بسرعة على الزر الجانبي العلوي خمس مرات للوصول إلى مكالمة الطوارئ SOS.



ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تتصل هذه الميزة برقم الطواريء وتشارك معلومات موقعك مع خدمات الطوارئ وجهات الاتصال.



تمت إضافة الميزة التي تم طرحها في البداية إلى ساعات Apple إلى أجهزة iPhone مع إصدار iOS 11، وشارك الأمر بعض المستخدمين على تيك توك مؤخرا، حيث وجدوا أنه قد يكون وسيلة بين الحياة أو الموت.



شارك المستخدم CJ Bathgate، عندما تضغط على زر الطاقة في هاتف iPhone، فإنه ينتقل إلى نظام الاستجابة للطوارئ"، مضيفا "إذا لم تضغط على إلغاء، فسيتم الاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ."



بعد إنهاء المكالمة مع خدمات الطوارئ، سيرسل جهاز iPhone الخاص بك رسالة نصية إلى جهات اتصال الطوارئ التي اتصلت بها.



يرسل جهاز iPhone موقعك الحالي، وبعد الدخول في وضع SOS، تتلقى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك تحديثات عندما يتغير موقعك.



أعلنت شركة Apple عن خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي في عام 2022، مما يسمح لمستخدمي iPhone 14 بإرسال رسائل نصية في حالة الطوارئ خارج التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi.



يتم إرسال الرسائل في حوالي 15 ثانية إذا كان لدى المستخدم رؤية مباشرة للسماء والأفق، ولكن طلب المساعدة قد يستغرق وقتًا أطول إذا كانت هناك عوائق، مثل الغابات أو الجبال في المنطقة.



كما أن الخدمة ممكنة من خلال 24 قمرًا صناعيًا من نوع Globalstar، حيث يقوم المستخدمون بتوجيه أجهزة iPhone الخاصة بهم إلى السماء للاتصال بأحد الأجهزة التي تقوم بعد ذلك بإرسال رسالتهم إلى أقرب إرسال.



يفتح المستخدمون الإعدادات، ويضغطون على طوارئ SOS، ثم يتبعون التعليمات التي تظهر على الشاشة.









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