Wednesday, 06 September 2023 05:27 GMT

حقيقة النجوم الحمراء فى السماء؟ وما السبب فى ذلك؟

9/6/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) عندما تنظر إلى سماء الليل، قد تبدو بعض النجوم وكأنها تتلألأ باللون الأزرق أو الأحمر، حيث أن هذه البقع ذات اللون الأحمر هي نجوم قزمة حمراء، وتسمى أيضًا الأقزام M أو "M-dwarfs".
ما هي النجوم الحمراء في السماء؟

فيما يلي قائمة كاملة بألمع النجوم الحمراء التي يمكن رؤيتها في سماء الليل بالعين المجردة أو المنظار أو التلسكوب، حيث يمكن العثور عليها في أي مكان من كوكبة الثور والقوس إلى أوريون وكانيس الأكبر.


ArctuVY CMa Mu Cephei RW Cephei VV Cephei A Gacrux WOH G64 Rasalgethi Betelgeuse S Persei VX Sagittarii Antares UY Scuti 119 Tauri Aldebaran وغالبًا ما يتم الخلط بين قلب العقرب والمريخ بسبب لونه.
لماذا تبدو بعض النجوم في السماء باللون الأحمر؟

السبب وراء ظهور النجوم بألوان مختلفة - بعضها أحمر أو أزرق - يرجع إلى درجات حرارتها، حيث أن النجوم الحمراء أكثر برودة من النجوم الزرقاء، وكلما كان النجم أكثر برودة، كلما زاد الطول الموجي للضوء الذي ينبعث منه، إذ أن النجوم الباردة لونها أحمر أو بني محمر، وهي ذات أطوال موجية أطول، وفي حين أن الأكثر سخونة هي الأزرق أو الأزرق الأبيض، وذلك بسبب الأطوال الموجية الأقصر للضوء.


هل النجوم الحمراء نادرة؟

النجوم القزمة الحمراء ليست نادرة، حيث تعتبر في الواقع أكثر أنواع النجوم شيوعًا في الكون، وهي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم في مجرتنا، وتشكل أكثر من 75% من 200 مليار نجم في درب التبانة، وفقًا لوكالة ناسا.


وبينما تولد بأعداد أكبر بكثير، يعتقد علماء الفلك أيضًا أن النجوم الحمراء تعيش لمدة تصل إلى تريليونات السنين، وهذا يعني أن بعض الأقزام الحمراء كانت موجودة طوال عمر الكون تقريبًا.


MENAFN06092023000132011024ID1107015107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث