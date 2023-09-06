حقيقة النجوم الحمراء فى السماء؟ وما السبب فى ذلك؟

فيما يلي قائمة كاملة بألمع النجوم الحمراء التي يمكن رؤيتها في سماء الليل بالعين المجردة أو المنظار أو التلسكوب، حيث يمكن العثور عليها في أي مكان من كوكبة الثور والقوس إلى أوريون وكانيس الأكبر.

السبب وراء ظهور النجوم بألوان مختلفة - بعضها أحمر أو أزرق - يرجع إلى درجات حرارتها، حيث أن النجوم الحمراء أكثر برودة من النجوم الزرقاء، وكلما كان النجم أكثر برودة، كلما زاد الطول الموجي للضوء الذي ينبعث منه، إذ أن النجوم الباردة لونها أحمر أو بني محمر، وهي ذات أطوال موجية أطول، وفي حين أن الأكثر سخونة هي الأزرق أو الأزرق الأبيض، وذلك بسبب الأطوال الموجية الأقصر للضوء.

النجوم القزمة الحمراء ليست نادرة، حيث تعتبر في الواقع أكثر أنواع النجوم شيوعًا في الكون، وهي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم في مجرتنا، وتشكل أكثر من 75% من 200 مليار نجم في درب التبانة، وفقًا لوكالة ناسا.