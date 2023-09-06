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إعلانات الوظائف فى تيك توك تشير إلى ميزات اجتماعية تساعده للتنافس مع ميتا

9/6/2023 4:27:27 AM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن TikTok جاهز لتقريب النظام الأساسى من شبكة اجتماعية كاملة كما رصدت أكسيوس، ونشرت الشركة قوائم وظائف جديدة للمناصب التي تركز على ميزات الشبكات الاجتماعية والرسائل المباشرة الموسعة، ويقرأ منشور "مدير المنتج - TikTok Social" أن الشركة تريد بناء "اتصالات اجتماعية هادفة بين المستخدمين".



ويقال إن قوائم الوظائف مرتبطة بالمخاوف داخل المنظمة بشأن الاحتفاظ بمشاركة المستخدمين وتنميتها. وأفاد موقع Axios نقلاً عن مصادر داخل الشركة: "داخل TikTok ، هناك قلق من أن المستخدمين يشاركون مقاطع فيديو TikTok خارجيًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الأخرى عندما يريدون مناقشتها مع الأصدقاء". وتقول إعلانات الوظائف لمهندسي الهاتف المحمول إن المرشحين سيركزون على "بناء منصة موثوقة وقابلة للتكيف تمكن المستخدمين من الالتقاء والتفاعل مع أصدقائهم الحقيقيين بسلاسة على TikTok، وتشجيعهم على مشاركة لحظات حياتهم مع بعضهم البعض والبقاء على اتصال بغض النظر من أين هم."



ويبدو أن توسيع ميزات المراسلة في TikTok له أهمية أساسية، و تعترف إحدى قوائم الوظائف لأحد قادة التكنولوجيا الخلفية بأن قدرة الشركة على المراسلة هي في "مهدها"، وفقًا لموقع Axios .



وقال هذا المنشور إن الشخص المعين سوف "يستكشف وينفذ حلولًا اجتماعية متنوعة" بينما يشير إلى إنشاء رسائل تمثل "حلًا اجتماعيًا مميزًا لـ TikTok".



وحققت TikTok نجاحها من خلال مقاطع الفيديو واسعة الانتشار ، حيث تقتصر الميزات الاجتماعية في الغالب على التفاعلات الطرفية مثل الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر، نظرًا لأن المنصات المنافسة مثل Instagram تدمج المزيد من الميزات المشابهة لـ TikTok ، يبدو من المنطقي أن ترد الشركة الجميل من خلال توسيع قدراتها الاجتماعية. ومع ذلك، فقد شددت على أن الفيديو يظل في قلب هويتها عند تجربة أشياء جديدة. وقال متحدث باسم TikTok لموقع Axios : "كوننا قناة ترفيهية كان دائمًا وسيظل جوهر نموذج أعمال TikTok حتى ونحن نجرب ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم".







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