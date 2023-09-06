بادر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬برعاية‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ (‬ GWECCC ‭). ‬ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهو‭ ‬يُعد‭ ‬مبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬تنظمها‭ ‬وتستضيفها‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬منصة‭ ‬لقاء‭ ‬دولية‭ ‬لمناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬والتقنيات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬السيد

عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬كأحد‭ ‬المتحدثين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شخصيات‭ ‬رئيسية‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمساهمين‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬وقطاعات‭ ‬الأعمال‭. ‬

يفخر‭ ‬البنك‭ ‬برعايته‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬سيتطرق‭ ‬إلى‭ ‬المخاوف‭ ‬والموضوعات‭ ‬البيئية‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭. ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬لـهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بركائز‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمؤسسية‭ (‬ ESG ‭).‬