بنك البحرين الوطني يرعى ويشارك في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ
التاريخ
9/6/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بادر بنك البحرين الوطني ( NBB ) برعاية النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ ( GWECCC ). ويُشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو يُعد مبادرة وطنية تنظمها وتستضيفها وزارة النفط والبيئة بهدف خلق منصة لقاء دولية لمناقشة التحديات والفرص والتقنيات التي من شأنها تعزيز استدامة المياه والطاقة.
وقد شهد المؤتمر مشاركة السيد
عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني كأحد المتحدثين البارزين في حلقة نقاشية حول «الاستثمار من أجل استدامة المياه والطاقة». كما حضر المؤتمر عدد من منتسبي بنك البحرين الوطني، إلى جانب شخصيات رئيسية وكبار المسؤولين والمساهمين من الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال.
يفخر البنك برعايته لهذا الحدث الدولي البارز الذي سيتطرق إلى المخاوف والموضوعات البيئية الملحة التي تشهدها المجتمعات في الوضع الراهن. كما يأتي دعم البنك لـهذا المؤتمر في إطار التزامه بركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ( ESG ).
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