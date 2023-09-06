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((الأهلي المتحد)) يرعى حملة ((أطفالنا كالذهب 10))

9/6/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬عن‭ ‬رعايته‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تطلقها‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬والمعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وأولياء‭ ‬امورهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬العالمي‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬نوعية‭ ‬وخدمات‭ ‬مميزة‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وذويهم،‭ ‬والتزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬تجاه‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬عملها‭ ‬وتحقيق‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وأهاليهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬تكاتف‭ ‬جهات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬نسب‭ ‬شفاء‭ ‬عالية‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭.‬

وقال‭ ‬صباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬المتواصل‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وأهمية‭ ‬التوعية‭ ‬والتعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأسرهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يعتبر‭ ‬الدعم‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭ ‬الإنسانية‭ ‬أحد‭ ‬أولوياته‭ ‬الرئيسية،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‭.‬

وثمّن‭ ‬الزياني‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قضية‭ ‬محاربة‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المرض،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬يعتبر‭ ‬شريكاً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المنشودة‭ ‬تجاه‭ ‬خدمة‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬الداعمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬وأهاليهم‭ ‬سواء‭ ‬نفسياً‭ ‬أم‭ ‬اجتماعياً‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تعافيهم‭ ‬من‭ ‬المرض‭.‬

هذا‭ ‬وتنظم‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الحملة‭ ‬برنامج‭ ‬فعاليات‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشاط‭ ‬إعلامي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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