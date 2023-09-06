((الأهلي المتحد)) يرعى حملة ((أطفالنا كالذهب 10))

((الأهلي المتحد)) يرعى حملة ((أطفالنا كالذهب 10))
التاريخ
9/6/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته لحملة «أطفالنا كالذهب 10» والتي تطلقها مبادرة «ابتسامة» التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء امورهم في مملكة البحرين، وذلك بهدف نشر الوعي بمرض سرطان الأطفال لدى مختلف الشرائح في المملكة، وبالتزامن مع شهر سبتمبر، شهر التوعية العالمي بمرض سرطان الأطفال.
وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على تقديم الدعم بشكل دوري لمبادرة «ابتسامة» وما تقوم به من جهود نوعية وخدمات مميزة للأطفال مرضى السرطان وذويهم، والتزامه الراسخ تجاه خدمة المجتمع البحريني، ومساعدة المبادرة على مواصلة عملها وتحقيق مهمتها في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأهاليهم، وتطوير هذا الدعم بشكل دائم بما يحقق تطلعاتهم، ما يعكس مدى تكاتف جهات ومؤسسات المملكة في دعم جهود تحقيق نسب شفاء عالية للأطفال مرضى السرطان.
وقال صباح عبدالرحمن الزياني رئيس جمعية المستقبل الشبابية إن دعم البنك الأهلي المتحد المتواصل لحملة «أطفالنا كالذهب» يعكس حرص البنك على الالتزام بمبدأ المسؤولية والشراكة المجتمعية وأهمية التوعية والتعاون المجتمعي في مواجهة تحديات سرطان الأطفال وتقديم الدعم اللازم للأطفال المرضى وأسرهم، مشيراً إلى أن البنك يعتبر الدعم لهذه القضية الإنسانية أحد أولوياته الرئيسية، انطلاقاً من التزامه بإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد من خلال دعم المبادرات الوطنية المختلفة.
وثمّن الزياني جهود البنك في دعم قضية محاربة سرطان الأطفال والمساهمة في نشر الوعي حول هذا المرض، منوهاً بأن البنك الأهلي المتحد يعتبر شريكاً في تنفيذ حملة «أطفالنا كالذهب» هذا العام وتحقيق أهدافها المنشودة تجاه خدمة الأطفال مرضى السرطان وتسخير كافة الجهود الإنسانية الداعمة لهذه الفئة من المرضى وأهاليهم سواء نفسياً أم اجتماعياً والتي تساهم بشكل إيجابي في سرعة تعافيهم من المرض.
هذا وتنظم مبادرة «ابتسامة» حملة «أطفالنا كالذهب» للمرة العاشرة على التوالي، وتتضمن الحملة برنامج فعاليات تقام في الأماكن العامة والمراكز الصحية والمستشفيات ومجموعة من مؤسسات القطاع العام والخاص بالإضافة إلى نشاط إعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف نشر الوعي حول مرض سرطان الأطفال في مملكة البحرين.
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