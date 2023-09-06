افتتاح مركز الحوادث البسيطة الجديد للشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة التكافل الدولية
التاريخ
9/6/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. (جي أي جي – البحرين) وشركة التكافل الدولية ش.م.ب. (جي أي جي – البحرين التكافل) عن الافتتاح الرسمي لمركز الحوادث البسيطة والذي تم نقله مؤخراً من منطقة سلماباد إلى موقع متميز في مجمع الدانة. وقد تم تصميم المركز الجديد لتوفير سهولة وراحة الوصول له من قبل عملاء الشركتين، حيث سيعمل على مدى ستة أيام في الأسبوع من الساعة 9:00 صباحا حتى 5:00 مساءً. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين: «يسعدنا أن نفتتح مركز الحوادث البسيطة الجديد في مجمع الدانة، حيث سيتيح لنا تقديم خدمة أفضل لعملائنا الكرام من خلال موقع مميز يمكن الوصول له بكل سهولة. كما أننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة لضمان أقصى درجات الرضا لعملائنا». من جانبه، أضاف السيد عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية: «يمثل افتتاح مركز الحوادث البسيطة الجديد شهادة على جهودنا المستمرة لتعزيز خدماتنا. ومن خلال تواجدنا في مجمع الدانة، نهدف إلى تقديم تجربة سلسة لعملائنا. كما تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزامنا بتوفير حلول موثوقة محورها عملائنا الكرام».
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