أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭) ‬وشركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬التكافل‭) ‬عن‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬لمركز‭ ‬الحوادث‭ ‬البسيطة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سلماباد‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬لتوفير‭ ‬سهولة‭ ‬وراحة‭ ‬الوصول‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عملاء‭ ‬الشركتين،‭ ‬حيث‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬00‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬5‭:‬00‭ ‬مساءً‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نفتتح‭ ‬مركز‭ ‬الحوادث‭ ‬البسيطة‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتيح‭ ‬لنا‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬أفضل‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬مميز‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭. ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬لضمان‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الرضا‭ ‬لعملائنا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬عصام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬الحوادث‭ ‬البسيطة‭ ‬الجديد‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدماتنا‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تواجدنا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬لعملائنا‭. ‬كما‭ ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬موثوقة‭ ‬محورها‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬