Wednesday, 06 September 2023 05:26 GMT

صادرات البحرين توقع اتفاقية استراتيجية مع ستارت أب بحرين لتصبح أول شريك استراتيجي

9/6/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬شراكة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الصادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬وترويجها‭ ‬عالميًا،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬تتعاون‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والموارد‭ ‬الشاملة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالها‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬ستساهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وفرص‭ ‬التواصل‭ ‬وبرامج‭ ‬توسيع‭ ‬السوق‭.‬

وأعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬مهدي‭ ‬مديرة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال
في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها
بهذه
الشراكة
الجديدة
قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬شق‭ ‬طريقها‭ ‬بثقة‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬خبراتنا‭ ‬ومواردنا،‭ ‬فإننا‭ ‬نضمن‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬وافرة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬بدخول‭ ‬أسواق‭ ‬تصدير‭ ‬ذات‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

سيتمكن‭ ‬أعضاء‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الامتيازات‭ ‬الفريدة‭ ‬المقدمة‭ ‬لستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭. ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الباقة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬رئيسة،‭ ‬حيث‭ ‬ستزود‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬الملموسة‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬كي‭ ‬يشقوا‭ ‬طريقهم‭ ‬بثقة‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

عند‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬علقت‭ ‬مريم‭ ‬ملك،‭ ‬مديرة‭ ‬مشروع‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مهمتنا‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬وتوجيه‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭ ‬بسهولة‮»‬‭.‬

وتعزز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬وصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬كلتا‭ ‬المؤسستين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والترويج‭ ‬لثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والموارد‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬منهما‭ ‬ليساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬لتزدهر‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN06092023000055011008ID1107015101

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث