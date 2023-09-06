وقعت‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬شراكة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الصادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬وترويجها‭ ‬عالميًا،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬تتعاون‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والموارد‭ ‬الشاملة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالها‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬ستساهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وفرص‭ ‬التواصل‭ ‬وبرامج‭ ‬توسيع‭ ‬السوق‭.‬

وأعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬مهدي‭ ‬مديرة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال

في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها

بهذه

الشراكة

الجديدة

قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬شق‭ ‬طريقها‭ ‬بثقة‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬خبراتنا‭ ‬ومواردنا،‭ ‬فإننا‭ ‬نضمن‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬وافرة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬بدخول‭ ‬أسواق‭ ‬تصدير‭ ‬ذات‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

سيتمكن‭ ‬أعضاء‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الامتيازات‭ ‬الفريدة‭ ‬المقدمة‭ ‬لستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭. ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الباقة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬رئيسة،‭ ‬حيث‭ ‬ستزود‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬الملموسة‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬كي‭ ‬يشقوا‭ ‬طريقهم‭ ‬بثقة‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

عند‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬علقت‭ ‬مريم‭ ‬ملك،‭ ‬مديرة‭ ‬مشروع‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مهمتنا‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬وتوجيه‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭ ‬بسهولة‮»‬‭.‬

وتعزز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬وصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬كلتا‭ ‬المؤسستين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والترويج‭ ‬لثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والموارد‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬منهما‭ ‬ليساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬لتزدهر‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬