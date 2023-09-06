صادرات البحرين توقع اتفاقية استراتيجية مع ستارت أب بحرين لتصبح أول شريك استراتيجي
التاريخ
9/6/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقعت ستارت أب بحرين، المنصة الوطنية الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين والمدعومة من قِبل صندوق العمل «تمكين»، شراكة إستراتيجية مع صادرات البحرين، إحدى مبادرات مملكة البحرين الهادفة إلى دعم وتطوير الصادرات الوطنية وترويجها عالميًا، بهدف دعم وتمكين النظام البيئي للشركات الناشئة في مملكة البحرين.
وفي إطار هذه الشراكة وبالتعاون مع تمكين، تتعاون ستارت أب بحرين مع صادرات البحرين بشكل وثيق لتقديم الدعم والموارد الشاملة للشركات الناشئة البحرينية، وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية. كما ستساهم هذه الشراكة على تسهيل تبادل المعرفة وفرص التواصل وبرامج توسيع السوق.
وأعربت فاطمة مهدي مديرة تطوير الأعمال
في صادرات البحرين، عن سعادتها
بهذه
الشراكة
الجديدة
قائلة: «نحن سعداء بالشراكة مع ستارت أب بحرين لتمكين الشركات الناشئة البحرينية من شق طريقها بثقة نحو الأسواق الدولية. ومن خلال تسخير خبراتنا ومواردنا، فإننا نضمن للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى مجموعة وافرة من الخدمات التي تمكنهم من ترسيخ موطئ قدم لهم على الخارطة التجارية العالمية بدخول أسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية».
سيتمكن أعضاء ستارت أب بحرين من الحصول على مزايا حصرية كجزء من هذه الشراكة مع صادرات البحرين من خلال الامتيازات الفريدة المقدمة لستارت أب بحرين. وتشكل هذه الباقة من المزايا نقطة انطلاق رئيسة، حيث ستزود الشركات الناشئة بكل من الموارد الملموسة والمعرفة اللازمة التي يحتاجونها كي يشقوا طريقهم بثقة نحو الأسواق العالمية.
عند الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية علقت مريم ملك، مديرة مشروع ستارت أب بحرين: «يمثل هذا التعاون مع صادرات البحرين علامة فارقة في مهمتنا لدعم وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في مملكة البحرين. ومن خلال هذه الشراكة سنكون قادرين على المساعدة وتوجيه الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية بسهولة».
وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية بين ستارت أب بحرين وصادرات البحرين مدى التزام كلتا المؤسستين في تعزيز الابتكار والترويج لثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في التنويع الاقتصادي لمملكة البحرين من خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الخاصة بكل منهما ليساهم هذا التعاون في خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة لتزدهر وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
MENAFN06092023000055011008ID1107015101
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