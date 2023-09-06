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((بنفت)) تستضيف المشاركين في ((مخيم رُواد المستقبل))

9/6/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬استضافتها‭ ‬للطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬‮«‬مخيم‭ ‬رُواد‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬لصيف‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬ومؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭. ‬أقيم‭ ‬البرنامج‭ ‬يومي‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬أغسطس‭ ‬واستهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وبناء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعريف‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬الشركات‭. ‬

وقد‭ ‬استضافت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬80‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مخيم‭ ‬رُواد‭ ‬المستقبل‭ ‬والذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطموحة‭ ‬حرص‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬التنوع‭ ‬والشمولية‭. ‬

وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬الممتدة‭ ‬ليومين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التعريفية‭ ‬والمعلوماتية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بمعلومات‭ ‬وافرة‭ ‬عن‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭. ‬وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬جولة‭ ‬تفقدية‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭ ‬أتيح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬للطلاب‭ ‬مقابلة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬حرص‭ ‬أفراد‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬خبراتهم‭ ‬مع‭ ‬الطلاب‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للعمل‭ ‬والمهام‭ ‬المختلفة‭ ‬للإدارات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العوامل‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لأي‭ ‬شركة‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والنجاح‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬البرنامج‭ ‬نشاط‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الابتكار‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتحدي‭ ‬قدراتهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التفكير‭ ‬المبتكر،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭. ‬ويساهم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إمكانيات‭ ‬التفكير‭ ‬الناقد‭ ‬والتحليل‭ ‬الموضوعي‭ ‬للحقائق،‭ ‬كما‭ ‬ويساعد‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الريادة‭ ‬والثقافة‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلاب‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬التوضيحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أفكارهم‭ ‬وآرائهم‭ ‬وهو‭ ‬عنصر‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬حنان‭ ‬حسن،‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭: ‬‮«‬تولي‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬بالتنوع‭ ‬والابتكار‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وإنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطموحة‭. ‬وتمثل‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬ويشرفنا‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬دعم‭ ‬مخيم‭ ‬رُواد‭ ‬المستقبل‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬المتميزين،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إلهامهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬لهم‭. ‬وإننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تتماشى‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬قيمنا‭ ‬وأهدافنا‭ ‬المؤسسية‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬استضافة‭ ‬مخيم‭ ‬رواد‭ ‬المستقبل‭ ‬لتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬بخدمة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب،‭ ‬والإيمان‭ ‬بالقدرات‭ ‬اللامتناهية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‭ ‬المعنية‭ ‬برعاية‭ ‬المواهب‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬فإن‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬تواصل‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬وشمولية‭ ‬للجميع‭.‬

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