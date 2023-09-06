((بنفت)) تستضيف المشاركين في ((مخيم رُواد المستقبل))
التاريخ
9/6/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن استضافتها للطلاب المشاركين في «مخيم رُواد المستقبل» لصيف 2023، الذي نظمه كل من بنك البحرين الإسلامي ( BisB ) ومؤسسة إنجاز البحرين. أقيم البرنامج يومي 22 و23 أغسطس واستهدف تمكين الشباب البحريني وبناء جيل جديد من الرواد من خلال تعريف الطلاب على مختلف جوانب الحياة العملية في الشركات.
وقد استضافت شركة بنفت 80 طالبًا وطالبة من برنامج مخيم رُواد المستقبل والذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة من المرحلة الإعدادية. وتعكس هذه المبادرة الطموحة حرص شركة بنفت على تكريس جهودها في تطوير وتمكين الشباب، فضلا عن ثقتها الراسخة في قيمة التنوع والشمولية.
وقد تضمنت الفعالية الممتدة ليومين العديد من الأنشطة التعريفية والمعلوماتية التي استهدفت تزويد الطلاب بمعلومات وافرة عن عالم الأعمال. وقد اشتمل البرنامج على جولة تفقدية داخل الشركة أتيح من خلالها للطلاب مقابلة الرئيس التنفيذي لشركة بنفت والمسؤولين في الإدارات الأخرى. كما حرص أفراد فريق العمل في إدارات الشركة على مشاركة خبراتهم مع الطلاب وتعريفهم بالمهارات اللازمة للعمل والمهام المختلفة للإدارات، فضلا عن العوامل المختلفة التي تتيح لأي شركة تحقيق النمو والنجاح.
ومن أهم الأنشطة التي تضمنها البرنامج نشاط «تحدي الابتكار»، الذي يشجع الطلاب على الاستفادة من إمكانياتهم وصقل مهاراتهم وتحدي قدراتهم، إلى جانب التفكير المبتكر، والتعرف على كيفية التعامل مع تحديات العالم الحقيقي. ويساهم مثل هذا النشاط العملي في تطوير إمكانيات التفكير الناقد والتحليل الموضوعي للحقائق، كما ويساعد أيضًا على تعزيز روح الريادة والثقافة المالية بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، أتيحت الفرصة للطلاب تطوير مهارات تقديم العروض التوضيحية من خلال التعبير عن أفكارهم وآرائهم وهو عنصر هام في الحياة المهنية.
وفي هذا الصدد، قالت حنان حسن، مدير قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في شركة بنفت: «تولي شركة بنفت أهمية قصوى بالتنوع والابتكار وخدمة المجتمع، لذا فإننا سعداء للغاية بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي وإنجاز البحرين لتقديم مثل هذه المبادرة الطموحة. وتمثل مؤسسة إنجاز البحرين قوة دافعة تساعد على تمكين شباب البحرين ويشرفنا المساهمة في جهود دعم مخيم رُواد المستقبل. ومن خلال استقبال هؤلاء الشباب المتميزين، فإننا نتطلع إلى إلهامهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل مشرق لهم. وإننا على ثقة بأن مثل هذه المبادرات تتماشى تمامًا مع قيمنا وأهدافنا المؤسسية».
وتأتي استضافة مخيم رواد المستقبل لتسلط الضوء على التزام شركة بنفت بخدمة أفراد المجتمع، ورعاية المواهب، والإيمان بالقدرات اللامتناهية للشباب البحريني. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة المعنية برعاية المواهب وتعزيز القدرات فإن شركة بنفت تواصل المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا وشمولية للجميع.
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