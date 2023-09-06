نقل بالحافلات في الطائف

نقل بالحافلات في الطائف
التاريخ
9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، مشروع خدمات النقل العام بالحافلات بمحافظة الطائف، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وأمين الطائف ناصر الرحيلي، والرئيس التنفيذي للنقل العام في شركة سابتكو تركي بن إبراهيم الصبيحي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الحيوي الذي يعد أول المشروعات التي تدشن ضمن المرحلة الأولى في مشاريع النقل العام في المملكة، في خدمة أكثر من مليوني مستفيد سنوياً، عبر (9) مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال (182) نقطة توقف، كما سيتضمن المشروع (58) حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة تشغيل يومياً، وبما يسهم في خدمة المستفيدين من سكان المحافظة وزائريها وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، وتخفيض الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وبهدف تسهيل الحصول على الخدمة فقد وفرت الشركة المشغلة "سابتكو" تطبيقًا إلكترونياً يتيح للمستفيدين حجز الخدمة بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال تطبيق حافلات الطائف (TAIF BUSES) ويتضمن المشروع محطات للانتظار وتوقف الحافلات وبمكونات رئيسية لكل محطة، وهي عبارة عن مقاعد انتظار، ولوحات تعريفية، ومنطقة انتظار الركاب، ومكان توقف الحافلات، وكذلك مسارات عبور المشاة.
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