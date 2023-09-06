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نقل بالحافلات في الطائف

9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، مشروع خدمات النقل العام بالحافلات بمحافظة الطائف، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وأمين الطائف ناصر الرحيلي، والرئيس التنفيذي للنقل العام في شركة سابتكو تركي بن إبراهيم الصبيحي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الحيوي الذي يعد أول المشروعات التي تدشن ضمن المرحلة الأولى في مشاريع النقل العام في المملكة، في خدمة أكثر من مليوني مستفيد سنوياً، عبر (9) مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال (182) نقطة توقف، كما سيتضمن المشروع (58) حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة تشغيل يومياً، وبما يسهم في خدمة المستفيدين من سكان المحافظة وزائريها وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، وتخفيض الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وبهدف تسهيل الحصول على الخدمة فقد وفرت الشركة المشغلة "سابتكو" تطبيقًا إلكترونياً يتيح للمستفيدين حجز الخدمة بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال تطبيق حافلات الطائف (TAIF BUSES) ويتضمن المشروع محطات للانتظار وتوقف الحافلات وبمكونات رئيسية لكل محطة، وهي عبارة عن مقاعد انتظار، ولوحات تعريفية، ومنطقة انتظار الركاب، ومكان توقف الحافلات، وكذلك مسارات عبور المشاة.

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