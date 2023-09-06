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24 يوما على استلام مستشفى ظهران الجنوب

9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) 24 يومًا هي الفترة الزمنية المتبقية من التسعة أشهر، التي حددها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لاستلام مشروع مستشفى ظهران الجديد في شهر ديسمبر من العام المنصرم 2022، واجتماعه مع المقاول ومسؤولي وزارة الصحة بحضور عدد من الأهالي.
إنذار نهائي
جاء توجيه أمير منطقة عسير لجميع من له علاقة بتنفيذ مشروع مستشفى ظهران الجنوب الجديد والذي تعثر عدة مرات بضرورة تسليمه ابتدائيًا في 30-9- 2023م ليدق جرس إنذار لدى المقاول والمسؤول المعني في وزارة الصحة من اتخاذ خطوات عملية قد تؤدي إلى سحب المشروع من المقاول ومحاسبة كل من تسبب في تعثر هذا المشروع الحيوي المهم.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن)) خلال جولة ميدانية في مشروع مستشفى ظهران الجنوب الجديد تسارعًا في وتيرة العمل وبشكل مكثف لتسليمه نهاية الشهر الجاري بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حيث يعمل أكثر من 270 عاملًا وعدد من المهندسين والمشرفين والمستشارين في جميع أنحاء المشروع بهدف تسليمه خلال المدة المحددة.
تشوه بصري
المواطن عوض محمد الوادعي طالب المسؤولين في فرع وزارة الصحة بعسير بضرورة القضاء على التشوه البصري في المدخل الرئيسي للمستشفى، وقال ليس من المعقول أن يفتتح سمو أمير منطقة عسير بحضور وزير الصحة هذا المشروع العملاق وهناك تشوهات بصرية يجب طمسها وتنظيم المدخل بمسطحات خضراء ومواقف وجلسات للزوار.
مشروع المستشفى
- 238 مليون ريال
- 90 ألف م2 المساحة كاملة
- 15 ألف م2 مبنى المشروع
- 200 سرير

MENAFN06092023000089011017ID1107015089

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