24 يوما على استلام مستشفى ظهران الجنوب
التاريخ
9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) 24 يومًا هي الفترة الزمنية المتبقية من التسعة أشهر، التي حددها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لاستلام مشروع مستشفى ظهران الجديد في شهر ديسمبر من العام المنصرم 2022، واجتماعه مع المقاول ومسؤولي وزارة الصحة بحضور عدد من الأهالي.
إنذار نهائي
جاء توجيه أمير منطقة عسير لجميع من له علاقة بتنفيذ مشروع مستشفى ظهران الجنوب الجديد والذي تعثر عدة مرات بضرورة تسليمه ابتدائيًا في 30-9- 2023م ليدق جرس إنذار لدى المقاول والمسؤول المعني في وزارة الصحة من اتخاذ خطوات عملية قد تؤدي إلى سحب المشروع من المقاول ومحاسبة كل من تسبب في تعثر هذا المشروع الحيوي المهم.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن)) خلال جولة ميدانية في مشروع مستشفى ظهران الجنوب الجديد تسارعًا في وتيرة العمل وبشكل مكثف لتسليمه نهاية الشهر الجاري بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حيث يعمل أكثر من 270 عاملًا وعدد من المهندسين والمشرفين والمستشارين في جميع أنحاء المشروع بهدف تسليمه خلال المدة المحددة.
تشوه بصري
المواطن عوض محمد الوادعي طالب المسؤولين في فرع وزارة الصحة بعسير بضرورة القضاء على التشوه البصري في المدخل الرئيسي للمستشفى، وقال ليس من المعقول أن يفتتح سمو أمير منطقة عسير بحضور وزير الصحة هذا المشروع العملاق وهناك تشوهات بصرية يجب طمسها وتنظيم المدخل بمسطحات خضراء ومواقف وجلسات للزوار.
مشروع المستشفى
- 238 مليون ريال
- 90 ألف م2 المساحة كاملة
- 15 ألف م2 مبنى المشروع
- 200 سرير
MENAFN06092023000089011017ID1107015089
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