مصادرة 3 أطنان فواكه وخضار

مصادرة 3 أطنان فواكه وخضار
التاريخ
9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي جولة رقابية ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والتي نتج عنها مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق والمراكز التجارية والباعة الجائلين في وسط الدمام، وتنفيذ 13 جولة ميدانية على اللوحات الإعلانية وأبراج الاتصالات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية.
كما نفذت الفرق الرقابية الميدانية في الأمانة جولات رقابية على السيارات التالفة والمهملة في مدينة الظهران، نتج عنها رصد 20 سيارة تالفة ومهملة في شوارع وأحياء المدينة.
وأوضحت أمانة الشرقية أنه تم وضع إشعارات لأصحاب المركبات لإزالتها ورفعها، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، منوهة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغ الموحد 940 لمعالجتها.
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