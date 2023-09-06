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مصادرة 3 أطنان فواكه وخضار

9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي جولة رقابية ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والتي نتج عنها مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق والمراكز التجارية والباعة الجائلين في وسط الدمام، وتنفيذ 13 جولة ميدانية على اللوحات الإعلانية وأبراج الاتصالات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية.
كما نفذت الفرق الرقابية الميدانية في الأمانة جولات رقابية على السيارات التالفة والمهملة في مدينة الظهران، نتج عنها رصد 20 سيارة تالفة ومهملة في شوارع وأحياء المدينة.
وأوضحت أمانة الشرقية أنه تم وضع إشعارات لأصحاب المركبات لإزالتها ورفعها، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، منوهة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغ الموحد 940 لمعالجتها.

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