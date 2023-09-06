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برامج تدريبية بصناعي المدينة

9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة ممثلا بخدمة المجتمع والتدريب، إطلاق حزمة من البرامج المسائية للمستفيدين يمنح فيها المتدرب شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تخصصات كهرباء السيارات وأساسيات سمكرة السيارات وتقنية شبكات الحاسب والإنترنت وصناعة الأثاث وميكانيكا السيارات وتقنية وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والمبادئ الأساسية لصيانة أجهزة التبريد والتكييف والتمديدات الكهربائية لغير المتدربين في المعهد لإتاحة الفرصة لكافة أطياف المجتمع للكسب المهارات وصقلها، إضافة إلى وجود 610 متدربين في الفصل الحالي من المتدربين ملتحقين في البرامج لمن سبق له الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة.
وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة المهندس بندر بن رزيق الحربي أن رسالة المعهد هي الإسهام في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء المدينة المنورة، والمراكز التابعة لها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، في مجال الحاسب الآلي والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الذكية والتمديدات الصحية والنجارة العامة والميكانيكا العامة.

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