برامج تدريبية بصناعي المدينة
التاريخ
9/6/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة ممثلا بخدمة المجتمع والتدريب، إطلاق حزمة من البرامج المسائية للمستفيدين يمنح فيها المتدرب شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تخصصات كهرباء السيارات وأساسيات سمكرة السيارات وتقنية شبكات الحاسب والإنترنت وصناعة الأثاث وميكانيكا السيارات وتقنية وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والمبادئ الأساسية لصيانة أجهزة التبريد والتكييف والتمديدات الكهربائية لغير المتدربين في المعهد لإتاحة الفرصة لكافة أطياف المجتمع للكسب المهارات وصقلها، إضافة إلى وجود 610 متدربين في الفصل الحالي من المتدربين ملتحقين في البرامج لمن سبق له الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة.
وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة المهندس بندر بن رزيق الحربي أن رسالة المعهد هي الإسهام في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء المدينة المنورة، والمراكز التابعة لها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، في مجال الحاسب الآلي والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الذكية والتمديدات الصحية والنجارة العامة والميكانيكا العامة.
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