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زيلينسكي على خط الجبهة وروسيا تقلل من تعيين وزير دفاع جديد لأوكرانيا

9/6/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة «زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت». وأفاد البيان بأن زيلينسكي «استمع إلى تقارير حول وضع العمليات» على الجبهة الشرقية.
والتقى الرئيس الأوكراني بقادة القوات في تلك المنطقة وناقش «مشكلات واحتياجات الوحدات» بما في ذلك «توفير قذائف مدفعية وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية».
في المقابل، قال الكرملين أمس إنه لا يعتقد أن قرار أوكرانيا تعيين وزير جديد للدفاع قد يغير من طبيعة الحكومة.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أيام أنه قرر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه واقترح أن يحل محله رستم عمروف وهو من أقلية تتار القرم وبرلماني سابق.
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو امس إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا فاشل تماما، ولكنه ذكر أن الوضع محتدم في جزء من منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب البلاد.
ونقلت وزارة الدفاع عن شويفو قوله: «العدو أشرك كتائب من الاحتياطي الاستراتيجي لديه والتي تدرب أفرادها على أيدي مدربين غربيين».
بدوره، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات إريك موس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات بأوكرانيا.
وكتب على قناته في «تليغرام»: لم تجد لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات بأوكرانيا الأدلة الكافية على أن تصرفات الجيش الروسي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، وهذا ما قاله رئيسها إريك موس، الذي أشار إلى «عدد كبير من جرائم الحرب» التي ارتكبها مجهولون.
وتابع، إذا كان أعضاء هذه اللجنة يرون حقا العثور على جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في أوكرانيا، فعليهم أن يتوقفوا عن التصرف كالخلد الأعمى ويمسحوا أعينهم بشكل صحيح، وينظروا في الاتجاه الصحيح، نحو نظام كييف الإجرامي، على اللجنة التقييم الموضعي للكيفية التي أغرقت بها منطقة دونباس في الدم بلا رحمة لمدة 8 سنوات حتى بدأت روسيا عمليتها العسكرية.
وتابع: تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن الإبادة الجماعية تعني «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية»، وهذا بالضبط ما يفعله نظام كييف منذ عام 2014، بغض النظر عن تغيير أسماء المتواطئين في هذه الجرائم. وأضاف: ما الأدلة الإضافية التي يحتاجها منافقو هذه اللجنة؟

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