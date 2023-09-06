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بوتين وشي لم ينسقا خططهما بشأن عدم حضورهما قمة (G20) في الهند

9/6/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن، إن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مضيفة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون جميع الدول.
وقالت سيتارامن في تصريح من مدينة مومباي العاصمة المالية لبلادها التي تستضيف قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى (G20) التي تبدأ السبت المقبل وتستمر يومين: «تطرح الهند على الطاولة أمام دول المجموعة القضايا الرئيسية المتعلقة بضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قوله إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ لم ينسقا خططهما قبل اتخاذ القرار بعدم حضور قمة العشرين التي تستضيفها نيودلهي.
من جهتها، قالت بكين إن علاقتها مع نيودلهي مستقرة، على الرغم من ان الرئيس الصيني لن يحضر القمة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ أمس: «في الوقت الحالي، تظل العلاقات الصينية- الهندية مستقرة بشكل عام، وجرى الحفاظ على الحوارات والاتصالات على جميع المستويات».
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق ان الرئيس شي لن يحضر قمة العشرين، دون أن تقديم أي سبب يوضح عدم مشاركته.
وأضافت: «نعتقد أن هناك مصلحة مشتركة للبلدين والشعبين، في أن تستمر العلاقات الصينية- الهندية في التحسن والتطور، واننا مستعدون للعمل مع الجانب الهندي لتعزيز تنمية أكبر في العلاقات بين البلدين».

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