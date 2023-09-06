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أكثر من 7 ملايين نازح في السودان ومطار بورتسودان يستقبل أول رحلة مدنية منذ بدء الحرب

9/6/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الصراع الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ناشدت توفير مليار دولار لمساعدتهم وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.
في غضون ذلك، استقبل مطار بورتسودان الدولي شرق السودان أول رحلة طيران مدني دولي تصل إلى السودان منذ اندلاع الحرب في البلاد.
ووصلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى مطار بورتسودان الدولي قادمة من مطار القاهرة الدولي. وقالت سلطة الطيران المدني في السودان في بيان صحافي: «وصلت أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار بورتسودان الدولي قادمة من مطار القاهرة الدولي».
وكانت سلطة الطيران المدني في السودان أعلنت في 15 أغسطس الماضي فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد.
ودشنت سلطة الطيران المدني مركزا بديلا للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان شرق البلاد.
ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تم إغلاق المجال الجوي في البلاد بسبب تأثر نظم الملاحة الجوية بمطار الخرطوم الدولي ووقوع اشتباكات في محيطه.
وخرج مطار الخرطوم الدولي من الخدمة منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واستخدمت طائرات إجلاء الديبلوماسيين والرعايا الأجانب مطارا صغيرا يتبع لقاعدة وادي سيدنا بمدينة أم درمان شمال الخرطوم، فيما استخدمت دول أخرى مطار بورتسودان الواقع بولاية البحر الأحمر على بعد نحو 870 كيلومترا إلى الشرق من الخرطوم.

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