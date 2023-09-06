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إسرائيل تقتحم مخيما وتقتل فلسطينيا من حركة الجهاد وتشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

9/6/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر امس فلسطينيا خلال مداهمة مخيم للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت الوزارة في بيان «استشهاد الشاب عايد سميح خالد ابو حرب (21 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في مخيم نور شمس بطولكرم».
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن «قوات كبيرة من الجيش مدعومة بجرافتين عسكريتين داهمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، واقتحمت عددا من المنازل السكنية قبل أن تدمر شارعا رئيسا وعددا من المركبات والمحال التجارية في المنطقة».
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن قوات إسرائيلية قتلت أحد أعضائها وأصابت فلسطينيا آخر بالضفة الغربية المحتلة وأعلنت الحركة أن القتيل من عناصرها. وقالت في بيان إنه لقي حتفه «برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم نور شمس بطولكرم».
وقال سكان من المخيم الواقع قرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة لوكالة فرانس برس إن الجيش الاسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل «وبعد ذلك بوقت قصير اندلعت مواجهات بين مجموعة من المسلحين والجيش الاسرائيلي».
وأوضح سكان من المخيم أن الجيش الاسرائيلي استقدم معه جرافات وقام بتجريف طرق داخل المخيم.
وادعى الجيش الاسرائيلي من جهته، في بيان ان «تبادلا لإطلاق النار وقع بين الجيش وعدد من المسلحين في المخيم». وزعم في بيانه أنه استهدف «بناية بداخلها عدة قنابل جاهزة للاستخدام، وأن إحدى هذه القنابل انفجرت خلال المداهمة».
وعقب انسحاب الجيش من المخيم، شوهد سكان من المخيم يعاينون ركاما وآثار ثقوب في المبنى المستهدف، حسب وكالة فرانس برس.
كما شنت قوات الاحتلال امس حملة اعتقالات شملت 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.
وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من الخليل، كما اعتقلت شابين اثنين من بلدة يعبد جنوبا كانا يستقلان دراجة نارية، ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، كما اعتقلت تلك القوات 5 مواطنين من رام الله.
في الاثناء، اقتحم مستوطنون إسرائيليون بقيادة المتطرف يهودا غليك، امس المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت «وفا»، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس القروي سعد عواد إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، كما أدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في القرية.
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، امس من أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية «على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير».
ونبه الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إلى خطورة «ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي توصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير».
وحمل أبو ردينة الإدارة الأميركية «مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل»، مطالبا واشنطن بـ«التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض».

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