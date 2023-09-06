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آلاف الأكراد يتظاهرون ضد بغداد

9/6/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف الأكراد في كردستان شمال العراق أمس، رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على التأخير في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومحملين الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ذلك.
وجاءت هذه التظاهرة على خلفية توترات بين كردستان والسلطة المركزية بسبب أحداث شغب دامية شهدتها مدينة كركوك، التي لطالما شكلت نقطة نزاع بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم.
وتجمع آلاف المتظاهرين ارتدى بعضهم الزي الكردي وسط مدينة دهوك ثالث أكبر مدن كردستان، بحسب مصور فرانس برس.
وحمل معظم المتظاهرين أعلام إقليم كردستان، كما رفعت لافتات كتب على إحداها «كردستان لن تتراجع بوجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية»، وكتب على لافتة أخرى «إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري»، وعلى لافتة ثالثة «نتضامن مع أهلنا في كركوك».
وأوضح أحد المتظاهرين، مسعود طاهر محمد (45 عاما) وهو يعمل موظفا في مستشفى حكومي في مدينة دهوك، أنه لم يتسلم راتبه منذ أكثر من شهرين، وقال لفرانس برس: «يجب ان نحصل على حقوقنا وندعو الدول الى مساعدتنا لإنقاذنا، نحن نعيش في أوضاع غير جيدة ليس فقط اقتصاديا أو ماليا وإنما أيضا سياسيا».
وأضاف: «هذه سياسة خاطئة بحق أهالي كردستان، انهم يريدون بمساعدة دول الجوار تصغير قوة الإقليم».
ورغم الخلافات المتكررة بين بغداد وأربيل، استطاعت الحكومة المركزية برئاسة محمد شياع السوداني تحسين العلاقات بشكل نسبي.
وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
وتصاعد التوتر بين الإقليم وبغداد مؤخرا إثر أعمال عنف شهدتها كركوك التي تعيش فيها قوميات متعددة.

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