Wednesday, 06 September 2023 05:25 GMT

الصين تدخل على خط الوساطة في أزمة النيجر ومباحثات بين الانقلابيين وباريس لانسحاب القوات الفرنسية

9/6/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتزم الحكومة الصينية تأدية «دور وساطة» في الأزمة السياسية في النيجر، على ما أعلن السفير الصيني في نيامي جيانغ فنغ في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري، فيما قال وزير خارجية النيجر المعين من قبل النظام العسكري إن حكومته تجري مباحثات مع باريس لانسحاب القوات الفرنسية.
وصرح فنغ في هذه المقابلة عقب اجتماع مع رئيس وزراء النيجر علي الأمين بأن «الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجيرية». وأضاف أن «الصين تنتهج دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى» وتشجع الدول الافريقية «على حل مشكلاتها بنفسها».
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية امس إنها تدعم كل الجهود لحل الخلافات سلميا في النيجر، وتدعو لضمان السلامة الشخصية للرئيس محمد بازوم. وأضافت الخارجية الصينية أنها تأمل أن تتمكن الأطراف بالنيجر من إيجاد حل سياسي انطلاقا من المصالح الأساسية للبلاد والشعب. وأفاد الأمين بأن حكومته المعينة من الانقلابيين العسكريين تجري مباحثات مع باريس لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية، وسط تواصل احتجاجات المواطنين ضد وجودها في البلاد.
ورأى رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي امس، أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني بعد أن ألغت الإدارة العسكرية في المجلس الانقلابي الاتفاقيات التي سمحت للفرنسيين بالتمركز في النيجر.
وأضاف أن السفير الفرنسي سيلفان إيت لم يتصرف بشكل صحيح بوصفه ديبلوماسيا، معتبرا سلوكه ازدراء غير مقبول، على حد تعبيره، وذلك بعد رفض السفير مغادرة البلاد حتى بعدما طردته السلطات العسكرية وألغت امتيازاته وحصاناته الديبلوماسية.
وفي السياق، قالت صحيفة لوموند الفرنسية انه لم يتم الاتفاق بين فرنسا وقادة الجيش بالنيجر على عدد القوات المقرر سحبها، وان باريس تخطط لإرسال جزء من قواتها الموجودة في النيجر إلى تشاد.
من جهة أخرى، كثف جيش النيجر حضوره واستعداداته في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية، الواقعة في مطار حماني ديوري بالعاصمة نيامي، مع انتهاء سريان الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الفرنسي في البلاد، بعدما ألغى قادة الانقلاب حزمة من الاتفاقات العسكرية المبرمة مع باريس.
وبحسب قناة «الجزيرة» أقام الجيش سواتر ترابية وعزز من حضور قواته قرب القاعدة الفرنسية، التي شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات طالبت باريس بسحب قواتها وباحترام سيادة البلاد واستقلالها.
كما تواصل شرطة النيجر فرض طوق أمني حول محيط مبنى السفارة الفرنسية ومقر إقامة السفير سيلفان إيت وسط العاصمة نيامي.
وتقوم الشرطة بتفتيش المركبات الداخلة والخارجة من المبنيين قبل السماح لها بالعبور.
هذا، وحذرت النيجر سفير نيجيريا لديها محمد ثاني عثمان من أن نيامي ستضطر للتعامل بالمثل إذا لم توقف نيجيريا «الخطوات المعيقة» للعلاقة بين البلدين. وقال التلفزيون الحكومي النيجيري إن وزير الخارجية المعين التقى سفير نيجيريا لدى نيامي، وبحث معه علاقة البلدين وتأثرها بقرارات مجموعة إيكواس.

MENAFN06092023000130011022ID1107015067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث