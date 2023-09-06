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سفيرا السعودية وإيران يباشران مهام عملهما تنفيذا لاتفاق استئناف العلاقات

9/6/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي إلى طهران، وذلك لمباشرة مهام عمله.
وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران: «إن توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارتين وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان.
وأكد السفير العنزي أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور إستراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام، ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين. كما وصل السفير الإيراني المعين لدى الرياض علي رضا عنايتي إلى مقر السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية.
وأكد السفير الإيراني الجديد، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، وصوله أمس إلى «مقر السفارة الإيرانية بالرياض».
ويأتي بدء عنايتي مهامه الديبلوماسية رسميا في العاصمة السعودية الرياض تنفيذا لاتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي وقع في مارس الماضي في بكين. وكان وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أكد أن استئناف بعثات البلدين أعمالها، ومباشرة السفيرين مهامهما، خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين، مشددا على حرص الرياض على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة مع طهران، خصوصا المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية.

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