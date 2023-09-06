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الدعوة إلى قمة العشرين تثير جدلا وجهت باسم رئيس بهارات عوضا عن رئيس الهند

9/6/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزايدت تكهنات في الهند أمس بشأن خطط لإلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنجليزي للبلاد، بعد أن أشارت دعوة وجهتها الدولة لقادة مجموعة العشرين G20، إلى الاسم «بهارات».
وقد بينت نسخ عن الدعوة أنها وجهت باسم «رئيس بهارات» بدلا من «رئيس الهند» المعتاد، ما أشعل انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.
وانتشرت صور تلك الدعوات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، مطلقة «حربا» شعواء من النقاشات والشائعات على السواء، بين من أكد أن التسمية الرسمية للهند أصبحت «بهارات»، ومن سخر من الموضوع برمته.
وفي تعليق على موقع «إكس»، أكد الأمين العام للكونغرس جيرام راميش، أن الخبر صحيح، وكتب قائلا «أرسل راشتراباتي بهوان دعوة لحضور حفل عشاء مجموعة العشرين في 9 سبتمبر باسم رئيس بهارات بدلا من التسمية المعتادة»، كما اتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بـ «تشويه التاريخ وتقسيم الهند»، وفق تعبيره.
بدوره، انتقد السياسي راغاف تشادا، من حزب آم آدمي، هذا التصرف بشدة، متسائلا «كيف يمكن لحزب بهاراتيا جاناتا (الحزب الحاكم) أن يضرب ويقسم البلاد؟»، وعلق بتغريدة على «إكس» كاتبا: «إن الخطوة الأخيرة لحزب بهاراتيا جاناتا وتغيير تسمية رئيس البلاد في الدعوات الرسمية لقمة مجموعة العشرين تثير الدهش». كما اعتبر أن البلد لا ينتمي إلى حزب سياسي واحد، مضيفا أن «الهوية الوطنية ليست ملكية شخصية لحزب بهاراتيا جاناتا يمكن تعديلها حسب أهوائه».
بينما دعا سياسيون آخرون إلى استعمال التسميتين «بهارات» و«الهند» على السواء.
ومنذ توليه الحكم، يسعى مودي إلى إزالة رموز الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند، لكن خطوته هذه قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه حتى الآن.
ويشير مودي نفسه عادة إلى الهند باسم «بهارات»، وهي كلمة تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، وأحد الاسمين الرسميين للبلاد بموجب دستورها. وكان أعضاء حزبه القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» الحاكم سعوا في السابق، إلى شن حملة ضد استخدام الاسم المعروف للبلاد وهو «الهند» الذي ترجع جذوره إلى العصور القديمة الغربية وتم فرضه خلال الغزو البريطاني.
وفيما تستضيف الهند قمة مجموعة العشرين لزعماء العالم، والتي تتوج بعشاء رسمي تقول بطاقات الدعوة إن «رئيس بهارات» سيقوم باستضافته.
ودعت الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان في وقت لاحق من الشهر مع التزامها الصمت بشأن جدول الأعمال.
لكن نقلت قناة «نيوز 18» عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن نواب حزب بهاراتيا جاناتا سيطرحون قرارا خاصا لإعطاء الأسبقية لاسم «بهارات».
وأثارت الشائعات عن هذه الخطة مزيجا من ردود الفعل بين مشرعين معارضين ودعم من الجهات الأخرى.
وكتب شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض على موقع «إكس»: «آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تماما عن الهند»، وأضاف «يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن مطالبتنا باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم».
أما لاعب الكريكت السابق فيريندر سيهواج، فرحب باحتمال تغيير الاسم، داعيا مجلس الكريكت الهندي إلى البدء باستخدام كلمة «بهارات» على الزي الرسمي للفريق. وكتب «الهند اسم أطلقه البريطانيون (و) لقد طال انتظارنا لاستعادة اسمنا الأصلي (بهارات)».

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