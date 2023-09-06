Wednesday, 06 September 2023 05:25 GMT

بايدن يسخر من ترامب مطور عقاري عظيم لم يبن شيئا

9/6/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سخر الرئيس الأميركي جو بايدن من سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه «مطور عقاري عظيم» لدرجة أنه «لم يبن أي شيء» بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام أميركية.
وهاجم بايدن ترامب عدة مرات دون أن يذكره بالاسم مكتفيا بالإشارة إليه بعبارات ساخرة مثل «الرجل الأخير قبلي» و«الشخص الذي كان قبلي في هذا المنصب». وحاول الترويج لنفسه على أنه ملك البنية التحتية في الولايات المتحدة، وقال خلال تجمع حاشد بمناسبة عيد العمال في معمل للصفائح المعدنية بولاية بنسلفانيا: «خمنوا ماذا! باني العقارات العظيم، وآخر رجل هنا (في المنصب) لم يقم ببناء أي شيء».
وأشار إلى أنه «في عهد سلفي، أصبح أسبوع البنية التحتية موضوعا تسويقيا»، في إشارة إلى مبادرة ترامب التي استمرت أياما والتي روجت فيها إدارته لخطط التنمية الوطنية.
في المقابل، أشاد بإنجازات إدارته وقال «في عهدي، البنية التحتية تعني عقدا من الزمن، وهذا عنوان رئيسي»، مبينا أنه «تم الالتزام بمبلغ 10 مليارات دولار لولاية بنسلفانيا حتى الآن من قانون البنية التحتية الذي أقرته الحكومة الفيدرالية لعام 2021».
واتهم بايدن الرئيس السابق بالقيام بتصدير الوظائف الأميركية إلى الصين خلال فترة ولايته، على الرغم من أن ترامب جعل معارضة النقل إلى الخارج، وفرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، أجزاء رئيسية من أجندته الاقتصادية.
وتوجه للعمال قائلا: «عندما كان الرجل الأخير هنا، كانت معاشاتكم في خطر، ونحن ساعدنا في توفير ملايين المعاشات بجهودكم». وغمز بايدن من ثراء ترامب واصفا اياه كمن يجلس في برج عاجي وقال «عندما كان الرجل الأخير هنا، كان ينظر إلى العالم من (بارك أفينيو). أما انا فأنظر الى العالم من سكرانتون في بنسلفانيا، من كليمونت فيديلاوير».
وكان بايدن يحاول أن يخطب ود اتحاد العمال الذي شكل العمود الفقري في قاعدة داعميه لنحو عقد من الزمن.
إلى ذلك، وفي إطار سباق الانتخابات الرئاسية العام المقبل، يبدو ان سن الرئيس سيكون احدى العقبات الكبيرة التي عليه اجتيازها، إذ قال غالبية الناخبين الأميركيين إن بايدن «أكبر من أن يترشح للرئاسة»، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
ووجد الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الماضي، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن «أكبر من أن يترشح للرئاسة»، بينما قال 22% فقط إنه من الممكن أن يترشح مرة أخرى.
لكن خصمه المحتمل الذي يصغره بثلاث سنوات فقط ويبلغ من العمر 77 عاما، حصل على تقييم أكثر إيجابية عندما تم طرح نفس السؤال على المشاركين، حيث أشار 47% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن عمر ترامب يمثل مشكلة. وبحسب الصحيفة الأميركية، أحد أكبر الصعوبات التي يواجهها بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024 هو عمره. وهو يبلغ من العمر 80 عاما الآن، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية ولايته المقبلة إذا أعيد انتخابه.
في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كوفيد للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس كانت سلبية.
وأفاد مكتبها بأن السيدة الأولى البالغة 72 عاما تعاني من «أعراض خفيفة فقط»، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير. وكانت جيل بايدن قد أصيبت بفيروس كورونا قبل عام.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن (80 عاما) خضع لاختبار كوفيد مساء أمس الأول وكانت نتيجته سلبية، مضيفا أنه سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.
وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

MENAFN06092023000130011022ID1107015064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث