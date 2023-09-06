الحذر.. الحذر!

سمعنا كثيرا في الآونة الأخيرة التحذيرات الجادة حول عمليات النصب والاحتيال لسرقة الحسابات البنكية، تحذيرات متزايدة تقوم عليها الجهات الرسمية في الدولة مشكورة للتوعية بمختلف الطرق من الرسائل النصية التي ترد إلى هواتفنا، والمشاهد التمثيلية على القنوات والمنصات الإعلامية.

نواجه تحديا من عدة نواحٍ، في اعتماد حياتنا اليوم على المعاملات الإلكترونية من ناحية، وفي تنوع أساليب الاحتيال من ناحية أخرى التي وصلت إلى حد سرقة أرقام هواتف معارفنا وانتحال شخصياتهم! إلا أن هناك تحديا أبعد، يتمثل في تنوير الأكبر سنا حول هذه الخدع والحذر منها والإبلاغ عنها، نظرا لسهولة استعطافهم، وصعوبة تقبلهم لهذه الدرجة من الاحتيال التكنولوجي!

هنا كان التساؤل: أيهما أهم؟ أن تعلم، أم أن تحذر؟

وهل يمكن أن تحذر مما لا تعرف؟

إن العلم بالشيء ضرورة لتدرك حجم ضرره، ولا يلزمك الإحاطة به، فالإحاطة أعم وأدق وأشمل، وليست من صميم هذه العملية التي تعد أنت جزءا من «العامة» فيها ولست من ذوي الاختصاص أو أولي الأمر حتى تطارد المحتالين وتلقي القبض عليهم وتنزل بهم العقوبة.

فالحذر له مستوى لتحفظ عليك حياتك، واحذر من الحذر نفسه، إن بالغت فيه منعك من الحياة!

يكفيك أن تعلم لتعرف كيف تتصرف، وفي الشأن الذي يمسك، إن كان فيه الخير نلته، وإن كان فيه الشر اجتنبته، لا أكثر ولا أقل.

وكما قال أبوفراس الحمداني:

عرفت الشر لا للشـ

ـر ولكن لتوقيه

ومن لم يعرف الشر

من الخير يقع فيه

والحذر ليس كالخوف، رغم أن في كليهما حفظا للنفس ووقاية، إلا أن الحذر فيه تعقل أكبر ووعي، وفهم لأبعاد الموقف. لذلك يقال خذ حذرك ولا يقال خذ خوفك.

أنصت إلى التحذيرات واحرص على ما ينفعك، وجالس من يعينك على الصواب. وتيقن أن هذه هي السلامة، إن أردت أن تسلم. فهذا أمر يشمل كل جوانب حياتك، حتى في رصيد قيمك وأخلاقياتك وسيرتك بين الناس، وليس فقط في رصيد أموالك!

الحذر من الجهل أن يهوي بك

الحذر من المكابرة أن ترتد عليك

الحذر من كثرة السؤال حتى لا يسوؤك الجواب.



