الحذر.. الحذر!
التاريخ
9/6/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
سمعنا كثيرا في الآونة الأخيرة التحذيرات الجادة حول عمليات النصب والاحتيال لسرقة الحسابات البنكية، تحذيرات متزايدة تقوم عليها الجهات الرسمية في الدولة مشكورة للتوعية بمختلف الطرق من الرسائل النصية التي ترد إلى هواتفنا، والمشاهد التمثيلية على القنوات والمنصات الإعلامية.
نواجه تحديا من عدة نواحٍ، في اعتماد حياتنا اليوم على المعاملات الإلكترونية من ناحية، وفي تنوع أساليب الاحتيال من ناحية أخرى التي وصلت إلى حد سرقة أرقام هواتف معارفنا وانتحال شخصياتهم! إلا أن هناك تحديا أبعد، يتمثل في تنوير الأكبر سنا حول هذه الخدع والحذر منها والإبلاغ عنها، نظرا لسهولة استعطافهم، وصعوبة تقبلهم لهذه الدرجة من الاحتيال التكنولوجي!
هنا كان التساؤل: أيهما أهم؟ أن تعلم، أم أن تحذر؟
وهل يمكن أن تحذر مما لا تعرف؟
إن العلم بالشيء ضرورة لتدرك حجم ضرره، ولا يلزمك الإحاطة به، فالإحاطة أعم وأدق وأشمل، وليست من صميم هذه العملية التي تعد أنت جزءا من «العامة» فيها ولست من ذوي الاختصاص أو أولي الأمر حتى تطارد المحتالين وتلقي القبض عليهم وتنزل بهم العقوبة.
فالحذر له مستوى لتحفظ عليك حياتك، واحذر من الحذر نفسه، إن بالغت فيه منعك من الحياة!
يكفيك أن تعلم لتعرف كيف تتصرف، وفي الشأن الذي يمسك، إن كان فيه الخير نلته، وإن كان فيه الشر اجتنبته، لا أكثر ولا أقل.
وكما قال أبوفراس الحمداني:
عرفت الشر لا للشـ
ـر ولكن لتوقيه
ومن لم يعرف الشر
من الخير يقع فيه
والحذر ليس كالخوف، رغم أن في كليهما حفظا للنفس ووقاية، إلا أن الحذر فيه تعقل أكبر ووعي، وفهم لأبعاد الموقف. لذلك يقال خذ حذرك ولا يقال خذ خوفك.
أنصت إلى التحذيرات واحرص على ما ينفعك، وجالس من يعينك على الصواب. وتيقن أن هذه هي السلامة، إن أردت أن تسلم. فهذا أمر يشمل كل جوانب حياتك، حتى في رصيد قيمك وأخلاقياتك وسيرتك بين الناس، وليس فقط في رصيد أموالك!
الحذر من الجهل أن يهوي بك
الحذر من المكابرة أن ترتد عليك
الحذر من كثرة السؤال حتى لا يسوؤك الجواب.
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