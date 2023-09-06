Wednesday, 06 September 2023 05:24 GMT

توظيف المتقاعدين

9/6/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)

نسمع دائما عن التأثير السلبي للتقاعد على نسبة لا بأس بها من المتقاعدين، فكم من متقاعد في منتصف العمر ولديه الطاقة، النشاط، والوقت، والحاجة المادية لمساعدة اسرته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وان توظف براتب متوسط ليسعف نفسه واسرته ويستفيد بتحسين وضعه المعيشي وفي الوقت نفسه يستفاد منه للوطن، نحن نسمع بسياسة الاحلال، فلماذا لا يكون ضمنها احلال المتقاعد مكان الوافد في بعض الوظائف التي تسمح له؟ ولمَ لا تكون هناك صفحة في الصحف الورقية او الالكترونية توضح الوظائف المتاحة للمتقاعد فقط من النساء والرجال؟ فكثيرة هي شكاوى المتقاعدين من الملل اليومي، لأن ابناءهم تخرجوا وتوظفوا ومنهم من تزوج وانفصل عن والديه، فأصبح الوقت يمر طويلا على المتقاعد مما يشعره بالاكتئاب، السؤال: أين يذهب المتقاعد ليسأل عن الوظائف المتاحة لتلك الفئة في الدولة؟ يجب ان يكون لهم مكان سهل الاستدلال عليه لسهولة الذهاب والسؤال عن الشروط المطلوبة ونوع الوظيفة بما يناسبه وكل حسب شهادته وخبرته الوظيفية السابقة.
إذا ما طبقنا ذلك والتحق المتقاعد بالعمل، فسوف تكون احواله المعيشية افضل، ومن لا يستطيع السفر صيفا لقلة الموارد سيمكنه الترويح عن نفسه بالسياحة لتغيير الروتين وكسر الملل.
سيكون لهذه الخطوة مردود ايجابي على المتقاعدين، من الناحية الاجتماعية وكذلك من الجانب الاقتصادي، بما ينعكس اجمالا على المجتمع.
انا هنا أطالب بوظائف ولو براتب متوسط يسعف المتقاعد بمعيشته واسرته كالعمل بالشركات والجمعيات التعاونية التي تشتكي بسبب العزوف من الشباب الكويتي، فيجب ان يتم تعيين الكويتي المتقاعد بوظائف اشرافية، بالجمعيات التعاونية، فضلا عن العمل في الإدارة براتب، ويكون الراتب مجزيا يمكّن المتقاعد من مواجهة اعباء الحياة، لذا نرجو الاعلان عن الوظائف التي تناسب المتقاعد للمتابعة مع تلك الجهات والتقدم لها.
الموسم الثقافي في الكويت يبدأ في شهر سبتمبر بمهرجانات غنائية من المجلس الثقافي للفنون ومن جهات خاصة في القطاع الخاص، حبذا لو تم تأجيل تلك الاحتفالات حتى تبدأ بشهر اكتوبر لتستقر الاسر مع ابنائها الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات ويتنفسوا الصعداء بعد العودة من السفر، ويبدأ الروتين للعام الدراسي، ومن ثم بشهر اكتوبر يبدأ العرس الثقافي الكويتي والذي يستمر لعدة اشهر.

MENAFN06092023000130011022ID1107015062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث