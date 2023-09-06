Wednesday, 06 September 2023 05:24 GMT

اليوم الوطني السعودي 93.. إنجازات ومكتسبات

9/6/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا تزال تحقق، النجاح تلو النجاح، ومن إنجاز إلى إنجاز، ومن ريادة إلى آفاق رحبة في عالم الاقتصاد والثقافة والمكتسبات والنهوض بالتنمية بجميع أشكالها وصورها، وهو الأمر الذي نستذكره مع اقتراب مناسبة وطنية مهمة في المملكة تتمثل في اليوم الوطني السعودي 93، واستكمال قيادتها إلى بر من الأمان والاطمئنان، وتحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة التي كان شعب المملكة العربية السعودية يتطلع إليها، وما رافق تلك الإنجازات من تنمية اقتصادية واجتماعية وحققت الكثير من المنافع على الصعيد الداخلي، فتلك الإنجازات في هذا الصدد حدث ولا حرج.
ولابد من الإشارة هنا الى أنه رافق هذا النجاح الكبير والتقدم الملموس دعم لامحدود قدمه خادم الحرمين الشريفين للأمة الإسلامية، وخصوصا الدعم المقدم للمراكز والهيئات الإسلامية في العالم أجمع، والتي كان لها الصدى والأثر الكبيران.
إن المراقب لأحوال المملكة ليسره ما يرى فيها من تطور وإنجازات رائعة على جميع الأصعدة، وهو ما يمكن أن نلحظه واضحا جليا منذ آخر يوم وطني للمملكة في العام الماضي. ويشكل دفعة بالغة الأهمية على صعيد استكمال واستدامة تحقيق الإنجازات الداخلية والخارجية.
من ناحية أخرى، نقول إن اختيار شعار اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 2023 «همة حتى القمة» الذي تم استلهامه من مقولة كريمة من ولي عهد خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يمثل همة الشعب السعودي الكريم، هذا الشعب الذي يتوق إلى مواصلة كل معاني النهوض بالتنمية في البلاد ويسهم بشكل كبير في إنجاحها جنباً الى جنب مع قيادته الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما ويمثل اختيار هذا اليوم بالذات معاني أخرى جمة أبرزها صدور المرسوم الملكي بتوحيد جميع أجزاء الدولة السعودية الحديثة، لتصبح المملكة العربية السعودية. هذا لتقدير جهود الملك عبدالعزيز في تأسيس المملكة، والحفاظ على التاريخ، وإحياء التراث العريق للمملكة والمتوارث من الآباء والأجداد على مر السنين والعقود الماضية.
وفي هذا المقام، يطيب لنا أن نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم الذي نفخر به وبإنجازاته في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا كخليجيين، ويسرنا المشاركة فيها بكل وجداننا. ونسأل العلي القدير السداد لخطى القائمين على هذا البلد المعطاء لتحقيق الخير العميم. والله الموفق.


[email protected]

MENAFN06092023000130011022ID1107015061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث