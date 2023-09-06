اليوم الوطني السعودي 93.. إنجازات ومكتسبات

اليوم الوطني السعودي 93.. إنجازات ومكتسبات
التاريخ
9/6/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا تزال تحقق، النجاح تلو النجاح، ومن إنجاز إلى إنجاز، ومن ريادة إلى آفاق رحبة في عالم الاقتصاد والثقافة والمكتسبات والنهوض بالتنمية بجميع أشكالها وصورها، وهو الأمر الذي نستذكره مع اقتراب مناسبة وطنية مهمة في المملكة تتمثل في اليوم الوطني السعودي 93، واستكمال قيادتها إلى بر من الأمان والاطمئنان، وتحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة التي كان شعب المملكة العربية السعودية يتطلع إليها، وما رافق تلك الإنجازات من تنمية اقتصادية واجتماعية وحققت الكثير من المنافع على الصعيد الداخلي، فتلك الإنجازات في هذا الصدد حدث ولا حرج.
ولابد من الإشارة هنا الى أنه رافق هذا النجاح الكبير والتقدم الملموس دعم لامحدود قدمه خادم الحرمين الشريفين للأمة الإسلامية، وخصوصا الدعم المقدم للمراكز والهيئات الإسلامية في العالم أجمع، والتي كان لها الصدى والأثر الكبيران.
إن المراقب لأحوال المملكة ليسره ما يرى فيها من تطور وإنجازات رائعة على جميع الأصعدة، وهو ما يمكن أن نلحظه واضحا جليا منذ آخر يوم وطني للمملكة في العام الماضي. ويشكل دفعة بالغة الأهمية على صعيد استكمال واستدامة تحقيق الإنجازات الداخلية والخارجية.
من ناحية أخرى، نقول إن اختيار شعار اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 2023 «همة حتى القمة» الذي تم استلهامه من مقولة كريمة من ولي عهد خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يمثل همة الشعب السعودي الكريم، هذا الشعب الذي يتوق إلى مواصلة كل معاني النهوض بالتنمية في البلاد ويسهم بشكل كبير في إنجاحها جنباً الى جنب مع قيادته الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما ويمثل اختيار هذا اليوم بالذات معاني أخرى جمة أبرزها صدور المرسوم الملكي بتوحيد جميع أجزاء الدولة السعودية الحديثة، لتصبح المملكة العربية السعودية. هذا لتقدير جهود الملك عبدالعزيز في تأسيس المملكة، والحفاظ على التاريخ، وإحياء التراث العريق للمملكة والمتوارث من الآباء والأجداد على مر السنين والعقود الماضية.
وفي هذا المقام، يطيب لنا أن نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم الذي نفخر به وبإنجازاته في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا كخليجيين، ويسرنا المشاركة فيها بكل وجداننا. ونسأل العلي القدير السداد لخطى القائمين على هذا البلد المعطاء لتحقيق الخير العميم. والله الموفق.
[email protected]
MENAFN06092023000130011022ID1107015061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.