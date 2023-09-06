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عودة الطيور المهاجرة

9/6/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتهى فصل الصيف والوناسة وعادت أفواج المسافرين ألى مأواهم وديارهم وقد قضوا أحلى الأيام وأجملها في رؤية بلاد عجيبة وأجواء لطيفة أنستهم هموم أعمالهم وأشغالهم التي قاموا بها طوال سنة طويلة.
البعض من هؤلاء كان فعلا سفيرا لبلاده ملتزما باللوائح والقوانين ومراعيا للجانب الاجتماعي ومتعاملا بحسن الأخلاق والأدب، والبعض الآخر اخذ السفر متعة يلهو بها ويعمل ما يريد ويحسب نفسه انه صاحب حق يعطي من يشاء ويترك من يشاء وهذا مما يلاحظه مواطنو هذه الدول.
ان من اسباب السفر الراحة والاستجمام ورؤية الجميل ومعرفة الجديد والتخلي عن العتيق والابتعاد عن القيل والقال وكثرة السؤال ونسيان كل المشاكل والخوض فيها حتى يرتاح البال وتهدأ النفوس ويعود النشاط على أحسن حال. ولسان حال المسافر يقول كما قــال الشاعر:
«بلادكم حلوة بس الوطن ماله مثيل».


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