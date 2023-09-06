متعلم.. بلا شهادة!



فالشهادات العلمية العالية بلا «شهادة أخلاقية» هي شهادات مردودة على صاحبها، فالشهادات العالية التي تصاحبها أخلاق دنيئة «دون المستوى» هي شهادات ورقية لا قيمة لها، لأنها لم تنتج إنسانا محترما يترجم ذلك العلم إيجابيا في المجتمع!، فالأوراق المادية والشهادات سهل الحصول عليها، ولكن حسن الأخلاق لا يحصل عليه أي أحد!

فكم من دكتور: بلا شهادة «أخلاقية»!

وكم من أستاذ: بلا شهادة «تربوية».

ولا تستغربوا من شدة ألفاظي، ولا تستغربوا من وصفي الشديد، فالله في كتابه قد وصف بعض البشر بأنهم كالأنعام بل هم أضل، وقد قال سبحانه:

(أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا).

لذلك هناك بشر التزموا «أخلاق الدين» فكانوا أرقى المخلوقات، وهناك بشر انتهكوا حدود الدين فكانوا أدنى المخلوقات.

باختصار: العلم الذي لا يهذب أخلاق صاحبه هو علم مردود على صاحبه، ولا بركة به، ولا نفع من ورائه !.

ودعونا نتساءل: أليس «التعلم» الهدف منه نقل الفرد والمجتمع إلى واقع افضل!؟ بحيث يشارك هذا «المتعلم» بجعل المجتمع أكثر جودة وفضيلة، ويحارب كل صنوف الجهل؟!

إذن: لماذا بعض «المتعلمين» خلاف ذلك؟!

بل إن بعضهم أصبح «عالة» على المجتمع، ومعززا للجهالة، ومضرا لأركان الإنسان وكيانه، ولا يأتي منه إلا الشر ! بل إن بعضهم معدوم «الأخلاق والإنسانية»، ويقوم بتوظيف كل علمه الذي اكتسبه توظيفا «أعوج» حتى يبدد الحق والفضيلة ويطمس العدل !

أيها الكرام: لو عقدنا مقارنة بذلك الزمن الماضي الذي كان رجاله لا يملكون الشهادات العالية، ولا يكادون «يفكون الخط»، وبين زمن «الشهادات العالية»، زمن الألقاب (أمثال أستاذ ودكتور وبروفيسور..)، لوجدنا أن زمن الأوائل أفضل و«أبرك»، لأنه زمن رجال «الشيمة والمروءة والحكمة»!

لذلك كان التقدم أكثر بالزمن الماضي لأن رجاله «حكماء» رغم عدم حصولهم على شهادات عالية.. والتأخر أكثر بالزمن الحالي لأن هناك عددا من رجاله «جهلاء» رغم تكدس الشهادات العلمية العالية لديهم!!.

بالختام: بالتأكيد هناك من جمع «العلم المتقدم والحكمة والعدل والإنصاف» وبمثل هؤلاء يتجدد الأمل في أروقة الحياة، وبهم تكون الحياة أجمل.



