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((الداخلية)) وتجاوز اختناقات العام الدراسي

9/6/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي، ومعه تشهد بعض طرقات الكويت اختناقات مرورية في أوقات الذروة.
وزارة الداخلية تستعد لاستقبال هذه المناسبة بخطط أمنية تشارك فيها معظم قطاعاتها خاصة الإدارة العامة للمرور وشرطة النجدة والأمن العام والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.
خطط القطاعات الميدانية ترتكز على انتشار مكثف بالتقاطعات والطرقات الرئيسية ومناطق داخلية ومحيط عدد من المدارس وفتح الإشارات الضوئية لأكبر فترة في اتجاهات تشهد كثافة عبر غرفة التحكم، أما الطيران العمودي فيجوب سماء الكويت ليبلغ العمليات عن كثافات مرورية تشهدها طرقات لتجاوزها.
تحقيق انسيابية مرورية بالتزامن مع بدء العام الدراسي يتطلب من المواطنين والمقيمين الخروج مبكرا والالتزام بقواعد المرور، لاسيما تجاوز الخطوط الأرضية، كما يتطلب من ديوان الخدمة المدنية تطبيق الدوام المرن بعد تجاوز أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق التجريبي.
المدارس سواء الخاصة أو الحكومية عليها دور في توفير وسائل نقل جماعي للطلاب بأسعار مناسبة، وهو ما يحفز أولياء الأمور الإقبال عليها بحيث لا يضطر الآباء والأمهات على توصيل الأبناء بسيارتهم الخاصة محدثين كثافة مرورية.
أعتقد أن سحب رخص قيادة عشرات الآلاف من الوافدين الذين تحصلوا عليها بتجاوز على القانون وشن حملات لملاحقة على المركبات المتهالكة وما أنجز من أعمال في شبكة الطرق، كل ذلك سيودي إلى انفراجة مرورية قياسا بالسنوات الماضية.
في الختام، أتمنى من أولياء الأمور عدم السماح لأبنائهم في المرحلة الثانوية بالتوجه إلى مدارسهم بسيارة ذويهم حفاظا على سلامتهم وكي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
آخر الكلام: توجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتنفيذ حملات توعوية أمنية لتجاوز مشكلة تسلل المخدرات إلى أبنائنا في المدارس والجامعات خطوة مهمة لمواجهة آفة المخدرات بين الأعمار الصغيرة.
سبق أن أشرت إلى أهمية تبني حملة قومية للتوعية من دخول نفق الإدمان، وأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستطيع أن تضيف الكثير لهذه الحملة استنادا إلى خبرة القائمين عليها وتمرسهم في إيصال رسائل توعية تصل إلى المتلقي ويستفيد منها.
كميات المخدرات التي تضبط وآخرها 170 كيلو حشيش وشبو ونصف مليون حبة مخدرة تؤكد أن هناك إصرارا على إغراق السوق المحلي بكل أنواع السموم واستدراج ثروتنا البشرية إلى الإدمان. بإذن الله تترجم تعليمات النائب الأول ونرى حملات توعوية ممتدة على مدار العام في مدارسنا وجامعتنا تعرف الأبناء بأنواع السموم وطرق استدراجهم وكيفية عدم الانجرار إلى هذا الطريق من عرض تجارب لشباب وفتيات دخلوا نفق الإدمان وكيف كانوا في مرحلة الإدمان وكيف أصبحوا بعد التعافي، حفظ الله الكويت من كل مكروه.

MENAFN06092023000130011022ID1107015057

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