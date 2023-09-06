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معركة.. ((المقابر))

9/6/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وهل هناك أكبر من هرم خوفو دليل على اهتمام المصريين بمقابرهم؟.. صحيح إن الزحف العمراني العشوائي في القاهرة أحدث تداخلا بين البيوت التي يسكنها الأحياء والمقابر التي يرقد فيها الراحلون عن عالمنا، بل وفي منطقة الإمام الشافعي والبساتين تحديدا تحولت كثير من المقابر إلى أماكن لسكن الأحياء، إلا أن هذه العشوائية الممجوجة يجب ألا تؤثر سلبا في واقع أن المنطقة تضم تراثا فريدا ومتميزا يجب الحفاظ عليه وحمايته وترميمه، وليس هدمه وتدميره.. قولا واحدا.
وقبل عامين تقريبا، انطلقت شرارة المعركة بين جنود إنقاذ القاهرة من الاختناق المروري البشع الذي جعلها إحدى أكبر مدن العالم تلوثا.. وبين خبراء الآثار والمعماريين وجماعات المجتمع المدني حول سؤال جدلي: هل نضحي بمقابر الراحلين لصالح تطوير شبكة الطرق والكباري، حتى وإن كان هؤلاء الراحلون من عينة أمير الشعراء أحمد بك شوقي وعميد الأدب العربي طه حسين وسيدة الغناء العربي أم كلثوم؟.. واستمرت المعركة منذ ذلك الحين بين شد وجذب، فذاك مدافع عن التاريخ والتراث حاملا «لواء» تقديس الموت والمقابر منذ أيام أجدادنا بناة الأهرام، وهذا رافع شعار «الحي أبقى من الميت» ويجب ألا تقف «مقابر» الموتى عائقا أمام تطوير حياة «الأحياء»، ومع علو كعب وصوت بناة الجسور وفاتحي الطرق، اضطر رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المميز لتقديم استقالته - من اللجنة التي تم تشكيلها بأوامر رئاسية لينضم إلى كثير من زملائه الذين سبقوه - وإن كان قد عدل عن الاستقالة حتى لا تستغلها قوى المعارضة سياسيا - ثم تقدم عدد من رموز المجتمع السياسي والمدني ببلاغ إلى النائب العام لوقف هدم المقابر الأثرية.
أعتقد أن الوقت لن يطول قبل أن ينتصر دعاة الحفاظ على التراث، ويضطر رافعو شعار تطوير شبكة الطرق والكباري إلى البحث عن أساليب تحقق الهدف الرائع الذي يعملون على تحقيقه - دون المساس بجزء مهم من تراث المصريين، الذي يجب حمايته ورعايته وعدم المساس به.
وهنا أحب أن أؤكد أنني لا أغفل أبدا الإنجاز غير المسبوق الذي تحقق في قطاع الطرق والجسور والنقل العام عموما وهو في رأيي «شبه معجزة» يستحق القائمون عليه كل الشكر والتقدير.. ولكن لا تمسّوا تراث أجداد المصريين.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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