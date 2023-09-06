اثنان بين السطور

هو ليس بعنوان لعمل أدبي أو فني! ولكن هي كناية لاسمين في مسلسل «حب بين السطور» أبدعا وتميزا بجهدهما في الأداء التمثيلي، فالبرغم من الكثير من الأخطاء الدرامية والتمثيلية و«الإخراجية» في المسلسل فإن الاثنين وهما علي كاكولي وعبدالله عبدالرضا كانا أيقونة المسلسل بأداء تمثيلهما.

في البدء وجب أن أبارك من خلال سطور مقالنا للمبدع عبدالله عبدالرضا على دوره في مسلسل «غسيل» وتميزه في أدائه الذي ترك بصمة في سطور وأقلام الكثير من النقاد والمشاهدين، ونقول له: «ألف مبروك».

«حب بين السطور» مسلسل يبث على إحدى المنصات الإعلامية الخاصة، لن تخوض كلمات مقالنا في الأخطاء الإخراجية الجسيمة التي جرحت أعين المشاهد أثناء متابعة المسلسل، وبرغم من تلك الأخطاء فإن «الاثنين» علي كاكولي وعبدالله عبدالرضا كانا بالنسبة لنا هما القطرة الجمالية التي تعالج وتجعلنا نتمتع بالمشاهدة ومتابعة أحداث «حب بين السطور».

«الاثنين» أبدعتما في أبعادكما الثلاثية للشخصية من حيث: البعد النفسي والاجتماعي والمادي، تميزتما في الأداء والحوار والتعبير وأخص «التعبير الجسدي»، فبالرغم من أخطاء الكوادر الإخراجية والعدسة التي أعاقت الكثير في توصيل الأداء وتعبير الممثل! فإن بالنسبة لي كمشاهد أجزم بأنكما «الاثنين» جاهدتما لتوصيل هذا الأداء، وبالفعل جهدكما وصل للمشاهد، حتى حواراتكما ومخارج الألفاظ في كلماتكما سواء بالنطق ودرجة الصوت وتعبير تلك الحروف على انفعال سواء على الوجه أو الجسد أبدعتما وتميزتما برسم شخصياتكما ليحق لكما أن تكونا أيقونة حب بين السطور.

مسك الختام: قد نتفق وقد نختلف في الرأي ولكن ! يبقى النقد الموضوعي حالة صحية لأي عمل فني وأدبي.. ألف مبروك لفريق عمل «حب بين السطور».



