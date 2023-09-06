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مؤشر البورصة ينخفض 0.07 %

9/6/2023 4:24:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2408.04 نقطة، بنسبة 0.07 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.527 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، التأمين، الفنادق والسياحة، النقل، التكنولوجيا والاتصالات
4.65 %، 0.56 %، 0.56 %، 0.30 %، 0.28 %،
0.27 %، 0.25 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، البنوك، الصناعات الكيماوية 1.32 %، 1.29 %، 0.33 %،
0.22 %، 0.14 %، 0.09 %، 0.07 %، 0.04 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.00 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.65 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.55 %.



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