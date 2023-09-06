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الإطار الوطني للأمن السيبراني بنسخته النهائية قبل نهاية العام

9/6/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- رجح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة، صياغة النسخة النهائية للإطار الوطني للأمن السيبراني قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير.
وقال المحارمة لـ"الغد": "المركز بذل جهدا كبيرا خلال الأشهر الماضية لإجراء استشارة عامة موسعة مع الجهات المعنية والمختصين والمهتمين، وجمع الكثير من الملاحظات وردود الأفعال حول بنود المسودة الأولية للإطار الوطني للأمن السيبراني".
ويتكون الإطار الوطني للأمن السيبراني من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها، لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، من خلال دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة والرشاقة المؤسسية والبشرية على التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة وتقليل تأثيرها السلبي على المؤسسة وعلى المملكة ككل.
وبين المحارمة، أن المركز جمع المعلومات وردود الأفعال حول بنود مسودة الإطار الوطني للامن السيبراني من خلال استشارة عرضت عبر الانترنت في شهر حزيران (يونيو) الماضي، ومن خلال ورشات عمل وجلسات عقدت مع العديد من الجهات المعنية للنقاش حول الإطار الوطني للأمن السيبراني.
وقال "المركز جمع كل الآراء والملاحظات من جميع الجهات التي علقت على بنود مسودة الإطار الوطني للأمن السيبراني، ويعمل حاليا على دراسة وتعديل وعكس كل هذه الملاحظات على المسودة للخروج بالنسخة النهائية لها".
وأكد المحارمة قائلا "أتوقع الخروج بالنسخة النهائية قبل نهاية العام الحالي، وبعدها سيجري أخذ الموافقات النهائية عليها للمضي بتطبيقها".
وقال "الأردن قطع شوطا كبيرا وأنجز العديد من المشاريع والتشريعات والأنظمة التي تحكم قطاع الأمن السيبراني وحوكمته خلال آخر سنتين والعمل تجاه إصدار الإطار الوطني للأمن السيبراني يأتي في هذا الإطار".
وبين المحارمة، أن هذا الإطار يأتي ضمن جهود المركز في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وأن العمل يجري ليخرج بصيغة تواكب الممارسات العالمية الفضلى لتطوير المنظومة الدفاعية للأمن السيبراني على المستوى الوطني لجميع المؤسسات العامة والخاصة ولمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية، وتخفيف الأثر الناتج من تحقق المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات.
وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100 % على عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 544 حادثا.



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