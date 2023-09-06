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رغم زيادة الطلب %5.. النظام الكهربائي مستقر

9/6/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قال معنيون بقطاع الكهرباء إن النظام الكهربائي للمملكة أثبت كفاءته خلال فصل الصيف الحالي وما تخلله من عبور موجات حر طويلة رفعت الطلب على الكهرباء لمستويات قياسية.
وأكد المعنيون بالقطاع أن تغطية الأحمال القصوى التي سجلت في موجات الحر تفند أقاويل عن وجود كهرباء زائدة واننا ندفع بدل كهرباء لا نستعملها لشركات التوليد.
وأشاروا إلى أن أداء النظام الكهربائي خلال أشهر الصيف كان سليما بحيث لم تسجل حالات انقطاع رئيسية على الشبكة وتمت مواجهة الأحمال بكل مهنية.
وتشير أرقام رسمية إلى أن الاستطاعة التوليدية في المملكة بلغت 4217 ميغاواط طاقة تقليدية و2633 ميغاواط طاقة متجددة بنهاية عام 2022، مقارنة بـ3977 ميغاواط طاقة تقليدية و1579 ميغاواط طاقة متجددة في نهاية عام 2021.
وانخفضت نسبة الفاقد على خطوط نقل الكهرباء العام الماضي بنسبة 11 % عن العام الذي سبقه.
وقال المدير العام السابق للشركة م.عبدالفتاح الدرادكة إن تغطية الأحمال القصوى التي سجلت ارتفاعا في موجات الحر السابقة وبزيادة 5 % على ذروة العام 2022 تدحض ما يقال عن وجود كهرباء زائدة واننا ندفع بدل كهرباء لا نستعملها لشركات التوليد.
وقال إن الاحمال النهارية غير المسبوقة لها ايضا دلالاتها حيث ان الاستهلاك وبسبب ارتفاع درجات الحرارة والاجواء المغبرة بقي مرتفعا طوال النهار وهذا يؤكد سلامة النظام ومتانته وقابليته لمواجهة اصعب الظروف.
واضاف أنه كان للطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الشمسية دور في مواجهة الحمل الاقصى النهاري ولكن الاجواء المغبرة وحجب الشمس في بعض الأيام وارتفاع درجات الحرارة قد حد من مساهمتها الى الحد الادنى الذي لا يزيد على 15 % تقريبا في الحمل الاقصى النهاري ولكن بالتأكيد فإن محطات الرياح قد تكون ساهمت بما لا يقل عن 100 ميجا واط.
وبين أن ذلك كله يؤكد أن أداء النظام الكهربائي كان سليما بحيث لم تسجل حالات انقطاع رئيسية على الشبكة وامكن مواجهة الحمل الاقصى بكل مهنية.
غير أنه أكد على ضرورة مواصلة الاستعداد لأن موجات الحر قد تستمر هذا العام وفي الاعوام القادمة قد نواجه تحديات اكبر على ضوء زيادة الاحمال بما يزيد على 5 % المسجلة هذا العام وكذلك ان ماحصل يؤكد الحاجة الى تعزيز الربط مع مصر والاسراع في الربط مع السعودية والعراق بالاضافة الى ما تم التأكيد عليه سابقا في الاسراع في بناء محطة او محطات تخزين الطاقة سواء كانت مائية أو هيدروليكية.
من جهته، قال مدير العام الأسبق للشركة د.أحمد حياصات إن المؤشرات المتعلقة بأداء النظام الكهربائي كلها ايجابية سواء من نسبة الانقطاعات على الشبكة أو مدتها وهي كلها تضاهي الدول المتقدمة.
كما أن التزويد للسكان يعد من أعلى النسب العالمية ويغطي مناطق واسعة من المملكة وفقا لحياصات، الذي أكد على ضرورة الصيانة المستمرة للشبكات ومحطات التحويل، مشددا أيضا على ضرورة الدراسات المستمرة للتوسعات اللازمة على الشبكات لاستيعاب أي أحمال جديدة تضاف على النظام.
ومع تأكيده على أهمية الطاقة المتجددة باعتبارها مكونا مهما في النظام الكهربائي، قال حياصات إن إضافة الأحمال من الطاقة المتجددة يجب أن تكون وفقا لحاجة شركة الكهرباء الوطنية بما لايؤثر على سلامة النظام الكهربائي.
وقال المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة إنه ولزيادة متانة منظومة شبكة الكهرباء يمكن اتخاذ عدة إجراءات، منها تحسين الشبكة الكهربائية من خلال تطوير البنية التحتية للشبكة، مثل تحديث الأسلاك والمحولات والمحطات الفرعية، لتحسين توزيع الكهرباء وتقليل فقدان الطاقة. كما يتطلب ذلك تشجيع الكفاءة الطاقوية بتعزيز استخدام تكنولوجيا كفاءة الطاقة وتشجيع المستهلكين على تقليل استهلاك الكهرباء، مثل استخدام معدات كهربائية أكثر كفاءة وتحسين عوازل المباني.
ومن الاجراءات المقترحة، أشار ايضا لتنظيم استهلاك الطاقة من خلال تطبيق سياسات لتنظيم استهلاك الطاقة في فترات الذروات، مثل فرض أوقات تشغيل للأجهزة الكبيرة خلال فترات منخفضة الاستهلاك، مع تطوير التخزين الطاقوي واستثمار في تكنولوجيا التخزين الطاقوي مثل البطاريات الضخمة، لتخزين الكهرباء أثناء الفترات ذات الاستهلاك المنخفض وإعادة استخدامها خلال الذروات.



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