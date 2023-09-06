ارتفاع النفط وسط مخاوف نقص الإمدادات السعودية والروسية

ارتفاع النفط وسط مخاوف نقص الإمدادات السعودية والروسية
التاريخ
9/6/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات، ولاسيما بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام الحالي.
ووفقا لشبكة )سي إن بي سي( الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 90.21 دولار للبرميل.
وسجل الخام أمس الثلاثاء، أول تجاوز لمستوى 90 دولارا منذ تشرين الأول الماضي في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.-(بترا)
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