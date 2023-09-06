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احتراماً لميسي.. متابعون يرفضون الإعجاب بأحدث صور لأنتونيلا

9/6/2023 4:24:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت أنتونيلا روكوزو، صورتين على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيهما وهي تبتسم، مرتدية قميصاً وردياً مكشوف الصدر، مع سروال جينز أزرق، مصحوبة بقلادة ومحفظة.

في حين حصلت الصورتين على أكثر من مليونين وسبعمئة وثمانين ألف إعجاب، بما في ذلك إعجاباً من زوجها النجم ليونيل ميسي، امتنع العديد من مشجعي اللاعب عن منحها إعجابهم احتراماً منهم كما ذكروا لأسطورة برشلونة والارجنتين.






وشملت بعض التعليقات ما يلي "احترامي لسيدة رقم 10 الكبير ميسي" و"يا رجال، لا تنظروا ولا تلمسوا، إنها زوجة الرئيس" و"لا إعجاب، احتراما للأعظم في كل العصور" و"لا ميسي، لا إعجاب"، حتى أن أحدهم أطلق عليها اسم "سيدة ميامي الأولى" في إشارة إلى مصطلح زوجة رئيس الولايات المتحدة. -وكالات

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