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خالد أبو مشرف: الطائرة خطفتني من كرة القدم.. وشباب الحسين يسعى لإنجاز خارجي

9/6/2023 4:24:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






أكد لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة خالد أبو مشرف، أن فريقه شباب الحسين، يبحث عن إنجاز خارجي يتوج به إنجازاته المحلية، بعد التتويج بألقاب الطائرة الشاطئية والدوري والسوبر وكأس الأردن للأندية الممتازة، مشيرا إلى أن ناديه حقق إنجازات تاريخية تعكس حجم رعايته للعبة.
وشكر أبو مشرف مجلس إدارة شباب الحسين برئاسة سامي القصاص، على الدعم الكبير لفريق الطائرة، مثمنا في الوقت ذاته جهود الجهاز الفني والإداري وجميع زملائه اللاعبين على اجتهادهم الموسم الماضي.
وصرح أبو مشرف في مقابلة مع "الغد" قائلا: "قدم شباب الحسين موسما استثنائيا، عندما توج بجميع ألقاب أندية الدرجة الممتازة للموسم 2023، والإنجاز لم يأت من فراغ، حيث قطف النادي ثمار اهتمامه بالفئات العمرية، ورفده المستمر للفريق الأول والمنتخبات الوطنية بأفضل الخامات، ونحن توليفة نلعب إلى جانب بعضنا البعض منذ سنوات طويلة، ومعدل أعمارنا يمنحنا الهيمنة على ألقاب الطائرة لسنوات مقبلة".
وعن حكايته مع الكرة الطائرة، أجاب أبو مشرف: "كنت مولعا بكرة القدم، ومارستها بانتظام، وفي إحدى المرات تمت دعوتي لممارسة الكرة الطائرة، ووقعت عين مكتشف المواهب وصانع النجوم المدرب سمير شبارو علي، ونظرا لبنيتي الجسدية وطولي الفارع، شجعني على ممارسة الكرة الطائرة، وانضممت إلى فئات شباب الحسين تحت تدريبه، وأنا ابن 9 سنوات، وتدرجت في فرق الفئات العمرية التي سيطرنا على ألقابها لسنوات طويلة، وبدأت مسيرتي في فرق الفئات العمرية باللعب بمركز الليبرو، وبعدها بالسنتر ومن ثم تنقلت بين المركزين 2 و4 حتى استقريت بالمركز 2".
وتناول أبو مشرف حكاية التحاقه بتشكيلة الفريق الأول، قائلا: "في العام 2012 حدثت مشكلة النادي الشهيرة بتحرير عدد كبير من نجوم النادي، وتم ترفيعي برفقة زميلي أحمد المطري، إلى جانب 3 لاعبين متواجدين في فلسطين، وخضنا غمار الدفاع عن تاريخ النادي في ظل تقلبات وظروف صعبة منذ ذلك العام إلى الآن، وخضع الفريق لعمليات إحلال وتجديد مستمرة حتى وصلنا إلى الاستقرار الحالي، خصوصا وأننا لعبنا بالتوليفة نفسها إلى جانب بعضنا البعض منذ العام 2016".
وأضاف: "شاركت زملائي إنجازات مميزة إلى الآن، حيث توجنا بلقب الدوري في الأعوام 2014 و2015 و2021 و2023، ولقب السوبر في الأعوام 2014 و2015 و2017 و2023، وكأس الأردن في الأعوام 2014 و2015 و2019، وخسرنا اللقب رغم فوزنا على عيرا في العام 2021 لإصابة أحد اللاعبين بفيروس "كورونا"، وعدنا للتتويج باللقب 2023، وحصلت وزميلي ياسر عثمان على بطولتين شاطئيتين، إلى جانب مشاركتي فرق الفئات العمرية في التتويج بعدد كبير من بطولات فئاتنا".
ووصف أبو مشرف أجمل مبارياته في صفوف شباب الحسين، قائلا: "كثيرة هي المباريات العالقة بذهني مع الفريق الأول في صفوف شباب الحسين، ولكن تبقى مباراتنا أمام أهلي طرابلس الليبي خلال منافسات البطولة العربية 2014، تحت قيادة المدربين وليد العسود وحسن حسونة، من أجمل المباريات التي قدمت فيها مستوى لافتا، في بداية مشواري مع الفريق الأول".
ويجد أبو مشرف، أن فريق شباب الحسين يتطلع إلى لقب خارجي، ولديه المؤهلات الفنية لتحقيقه، موضحا: "قدم شباب الحسين مستويات لافتة في بطولة أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان، وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور نصف النهائي، لولا خسارتنا بعد التقدم أمام الكويت الكويتي بواقع 26-24، 25-20، 25-21، 15-21 و7-15، رغم أننا كنا في بداية مشوارنا الاستعدادي، مقارنة بالأندية العربية المقبلة بجاهزية مثالية، وننظر بجدية إلى تتويج تميزنا المحلي بلقب خارجي، خصوصا وأننا نشارك في بطولة الأندية العربية المتوقع استضافتها في عمان الموسم المقبل".
وعن رحلته في صفوف المنتخبات الوطنية، بين أبو مشرف: "أنا دائما رهن إشارة الواجب الوطني، وتشرفت بتمثيل المنتخب الأول منذ العام 2013 تحت قيادة المدربين ماجد سنان وحسين أبو سويلم، وما أزال ضمن صفوفه لمنتخب الرجال، وسنجتهد برفقة زملائي في صفوف المنتخب الوطني، تحت قيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي والذي نتوسم فيه الخير مع بدء استعدادنا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في أربيل خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأتشوق وزملائي بالمنتخب الوطني إلى دعوتنا للتجمع، واستئناف تدريباتنا استعدادا للاستحاقاقت المقبلة".
وعن سر تألقه إلى جانب زميله ياسر عثمان في منافسات "الطائرة الشاطئية"، واستبعاده عن صفوف المنتخب الوطني المشارك في سورية الشهر المقبل، أوضح أبو مشرف: "ألعب برفقة زميلي المعد المتألق ياسر عثمان إلى جانب بعضنا البعض من زمن طويل، سواء على صعيد النادي أو المنتخب الوطني، في منافسات الصالات" أو الشاطئية، ما زاد من انسجامنا وتفاهمنا، وجعلنا نهيمن على ألقاب البطولات المحلية الشاطئية منذ موسمين، وشاركنا المنتخب الوطني بطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر 2022".
وتابع: "استبعادي وزميلي ياسر عثمان من قائمة المنتخب الوطني المشارك في سورية خلال الشهر المقبل، ظلم كبير لنا، وتعود القصة إلى الإعلان عن اقامة البطولة المفتوحة للرجال والسيدات، لغايات اختيار عناصر المنتخب الوطني، حيث كان يعاني زميلي ياسر من إصابة منعته من المشاركة، وأنا لا استطيع اللعب من دون زميلي ياسر، تبعا لتفاهمنا وانسجامنا، وأبلغنا المعنيين عن ذلك، وكان الأجدى أن يتم منحنا أنا وياسر فرصة الاختبار بعد أن تعافى من الإصابة، واختيار الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني، طبعا في ظل احترامنا لخيارات المدرب، وللاعبين المختارين أصحاب الخبرة والحضور، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني للرجال والسيدات في تحقيق نتائج طيبة في المنافسات العربية".
وحول ما قدمته له الكرة الطائرة خلال سنوات ممارستها في قميص الشباب والمنتخبات الوطنية، قال أبو مشرف: " كرة الطائرة خطفتني من كرة القدم، وانغمست في أجوائها وأصبحت المفضلة لدي، وشرف كبير أن أمثل المنتخبات الوطنية، وألعب في النادي صاحب التاريخ والألقاب والجماهيرية الجارفة، وشاركته التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، إلا أن الكرة الطائرة تفتقد الدعم المالي، وينعكس ذلك على دخول اللاعبين ورواتبهم، مقارنة مع كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الألعاب الرياضية".



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