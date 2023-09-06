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راموس يثير غضب مانشستر يونايتد.. وفرديناند يدعو ستيرلنج للاعتزال الدولي

9/6/2023 4:24:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت تقارير صحفية أمس، إن سيرجيو راموس رفض اهتمام مانشستر يونايتد به في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.
قضى مدافع ريال مدريد الأسطوري العامين الأخيرين مع عملاق الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، قبل أن يتركه مع انتهاء عقده.
وأصبح راموس لاعبًا حرًا عند انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي، ودرس خيارات من الدوري الأميركي والدوري السعودي، قبل توقيع عقد جديد مع إشبيلية، لكن أحد الأندية التي فشلت في إثارة اهتمامه كان مانشستر يونايتد.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، ورد أن راموس رفض عرضًا متأخرًا من "الشياطين الحمر"، وأضافت الصحيفة أن النادي "منزعج" من سرعة رفض اللاعب الإسباني.
وحاول يونايتد التوقيع مع راموس بعقد لمدة عام واحد، مقابل 73 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
بدلاً من ذلك، كان راموس يرغب في العودة العاطفية إلى نادي طفولته إشبيلية، حيث تخرج من الأكاديمية وبدأ مسيرته في العام 2004.
تشلسي استبعد التعاقد مع سانشو
أفادت تقارير صحفية أمس، أن تشلسي كان مهتمًا بالتعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد هذا الصيف.
وتصدر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عناوين الأخبار، بعد الخلاف العلني مع مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج.
وتوجه الجناح إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الأحد، للرد على ادعاءات المدرب الهولندي فيما يتعلق بأدائه التدريبي ووصفه بأنه كاذب.
ونشر سانشو عبر الإنترنت: "لن أسمح للأشخاص بقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديت في التدريب بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عادلاً!"
وكان تين هاج قد استبعد سانشو من قائمة الفريق قبل مواجهة آرسنال مساء الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحجة أدائه الضعيف في التمارين.
وقد وضع الخلاف مستقبل سانشو في "أولد ترافورد" موضع شك، في وقت ظهرت فيه تقارير صحفية تشير إلى أن النادي كان راغبا في السماح للاعب بالرحيل هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن يونايتد كان منفتحًا على العروض التي أتته للتخلي عن سانشو مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة أن سانشو كان على استعداد لانتقال مفاجئ إلى تشلسي في بداية الصيف، وتابعت أن تشلسي أوقف سعيه لأنه "كان قلقا بشأن حالة اللاعب الذهنية".
وحول تشلسي اهتمامه بعد ذلك إلى لاعب مانشستر سيتي كول بالمر.
وقد يغادر سانشو هذا الصيف، ولكن ما يزال هناك عدد قليل من نوافذ الانتقالات مفتوحة - من بينها السعودية والتركية.
ومنذ التوقيع مع الشياطين الحمر في العام 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند، كافح سانشو لاستعادة مستواه، وسجل 12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة من 82 مباراة.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تدرب سانشو بمفرده لمدة ثمانية أسابيع في ناد هولندي للهواة، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع مدربين يثق بهم تين هاج، للتعامل مع المشكلات الجسدية والعقلية للاعب، ولم يلعب مع يونايتد لأكثر من ثلاثة أشهر.
فرديناند ينصح ستيرلنج بالاعتزال الدولي
يعتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، أن على رحيم ستيرلنج وجيمس وارد براوس التفكير بجدية في الاعتزال دوليًا بعد استبعادهما من التشكيلة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي.
وسمى المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلة مكونة من 26 لاعباً لمواجهة أوكرانيا واسكتلندا الأسبوع الماضي، مع استبعاد كل من ستيرلنج ووارد براوس، على الرغم من بدايتهما القوية للموسم.
وكان ستيرلنج لاعبًا متميزًا مع تشلسي هذا الموسم، حيث سجل هدفين أمام لوتون تاون، بينما سجل وارد براوز بالفعل هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة لوست هام بعد انتقاله إليه من ساوثهامبتون.
لكن ساوثجيت ما يزال يتجاهلهما، بينما تم استدعاء هاري ماجواير وكالفن فيليبس على الرغم من قلة مشاركاتهما في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على التوالي.
ويشعر فرديناند أنه يجب على ستيرلنج ووارد براوز الرد على هذا الازدراء من خلال الاعتزال دوليا، وقال في برنامجه الخاص على "يوتيوب": "لو كنت مكان ستيرلنج، فسأشعر بخيبة أمل كبيرة مع الأخذ في الاعتبار ما فعله لمنتخب إنجلترا عندما كان حوله".
وأضاف: "إذا كنت ستنتهج أسلوبا كالذي يستخدمه جاريث مع أمثال ماجواير وفيليبس، فلماذا من المناسب استدعائهما وليس مناسبا استدعاء ستيرلنج؟".
وتابع: ربما كان ستيرلنج الشرارة المضيئة الرئيسية في تشلسي. الأرم جنوني سأعتزل (لو كنت محله). إذا كنت شخصًا مثل وارد براوس سأعتزل فورا".
وأردف: "سأقول.. اسمع، لا تخترني مرة أخرى. لا يوجد أي معنى لذلك. ما تفعله هو عدم احترام. خصوصا وارد براوس الذي كان يحقق أرقامًا جيدة لفريقه بشكل منتظم. ما الذي يجب على الرجل فعله أكثر للحصول على الاستدعاء؟".
وجاء غياب ستيرلنج عن التشكيلة بمثابة مفاجأة كبيرة، بالنظر إلى مدى ثقة ساوثجيت به على مر السنين.
وكان الجناح الذي شارك في 82 مباراة دولية، أفضل لاعب في إنجلترا خلال مسيرتها إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وبدأ كأس العالم العام الماضي في التشكيلة الأساسية لساوثجيت.
ومع ذلك، فقد شعبيته في النصف الثاني من الموسم الماضي، وعلى الرغم من تحسن مستواه، فقد تم استبعاده مرة أخرى، حيث اعترف مدرب إنجلترا بأن ستيرلنج "لم يكن سعيدًا" باستدعائه.
ومن غير المتوقع أيضًا أن يتم استدعاؤه كبديل لجاك جريليش، بعد انسحاب الأخير من الفريق بسبب الإصابة.
هندرسون: لم أرحل من أجل المال
كشف قائد ليفربول السابق جوردان هندرسون عن سبب مغادرته النادي هذا الصيف، مدعيًا أن "مكانته قد تزعزعت"، ولم يتم ضمان مشاركته بانتظام تحت قيادة المدرب يورجن كلوب.
ووقع لاعب خط الوسط الإنجليزي مع الاتفاق السعودي الذي يدربه أسطورة الريدز ستيفن جيرارد، وتلقى انتقادات كبيرة بسبب انتقاله بأجر باهظ يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، دحض المزاعم المتعلقة بانتقاله إلى السعودية من أجل المال فقط، حيث وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن موقفه في ليفربول والذي أجبره على خوض تحدٍ جديد، قائلًا إنه من المهم أن يلعب بانتظام قبل كأس أوروبا 2024.
وقال هندرسون لموقع "ذا أثليتيك": "كانت هناك بعض الأشياء التي أدت إلى دق أجراس الإنذار، لدي علاقة جيدة جدًا مع يورجن. لقد كان صادقًا جدًا معي".
وأضاف: "لن أخوض في تفاصيل المحادثة لأنها خاصة، لكنها وضعتني في موقف كنت أعلم أنني لن ألعب فيه كثيرًا. كنت أعلم أنه سيكون هناك لاعبون جدد سيحلون في مركزي".
وتابع: وإذا لم ألعب، كما يعلم أي شخص، خصوصا المدرب، فقد يكون ذلك صعبًا للغاية بالنسبة لي، خصوصا عندما ألعب في نادٍ لفترة طويلة، فقد قمت بقيادة الفريق لفترة طويلة".
وأردف: "في تلك اللحظة شعرت كما لو أن قيمتي أو رغبتي في البقاء، مع المدرب وداخل النادي، ربما تغيرت. كنت أعلم أن هذا سيأتي في وقت ما. لم أكن أعتقد أنه سيكون الآن. وكان علي أن أقبل ذلك".
وأنهى هندرسون فترته التي استمرت 12 عامًا في ليفربول، والتي شهدت رفعه لثمانية ألقاب كقائد، لكن يقول البعض إن مسيرته مع النادي انتهت بشكل سيء بعد أن اختار العرض المالي المغري.
لكن هندرسون نفى هذه التلميحات قائلا: "كان هذا أصعب شيء". سيرى الناس أن هذا النادي يأتي بالكثير من المال وقد رحل للتو، بينما في الواقع لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق. يمكن للناس أن يصدقوني أو لا، لكن في حياتي ومسيرتي، لم يكن المال حافزًا أبدًا".
آرسنال يحذر بيبي
أصدر آرسنال تحذيرا شديد اللهجة، للاعبه نيكولاس بيبي الذي يرفض حتى الآن الرحيل عن الفريق.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، طلب آرسنال من بيبي مغادرة النادي، أو مواجهة قضاء بقية الموسم جالسًا دون عمل.
وأُمر آرسنال بيبي بالتدرب بمفرده منذ عودته من فترة إعارة غير ناجحة في نيس، وليس لديه حتى رقم فريق بعد تسليم قميصه رقم 19 إلى لياندرو تروسارد في بداية العام، وتم التوضيح له أنه ليس له مستقبل في النادي ولن يلعب مباراة أخرى لهم إذا رفض المغادرة.
وقاوم اللاعب الإيفواري الدولي البالغ من العمر 28 عاما، كل جهود النادي للتخلص منه دون مقابل مربح، ولكن الآن أمامه أيام قليلة فقط لاتخاذ خطوة الرحيل.
وما يزال نادي بشيكتاش التركي، حريصًا على التعاقد مع بيبي، على الرغم من رفض اللاعب له في وقت سابق من الصيف.
ويحاول ممثلو اللاعب أيضًا، رفع عرض أخير من الشباب، قبل إغلاق نافذة الانتقالات السعودية يوم الخميس.
لكن ما يزال أمام بيبي عشرة أشهر متبقية على عقده مع أرسنال الذي يتقاضى من خلاله 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ما يعني أنه سيحصل على حوالي 6.5 مليون جنيه إسترليني إذا بقي في ملعب "الإمارات".
وقام مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا، بغسل يديه من اللاعب الذي كلف العام 2019 رقمًا قياسيًا للنادي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني.
ومع استضافة بلاده لكأس الأمم الأفريقية في كانون الثاني (يناير)، يعلم بيبي أن مسيرته الدولية في خطر ما لم يجد نادًيا آخر.
لكن آرسنال ما يزال يطلب رسوم انتقال رمزية تبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، ويريد بشيكتاش التوقيع معه دون مقابل، وتنتهي فترة الانتقالات التركية في 15 أيلول (سبتمبر). -(وكالات)



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