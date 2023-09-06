Wednesday, 06 September 2023 05:23 GMT

أبو طعيمة يطالب بالمحارمة مساعدا..أندية المحترفين تصطدم بالملاعب

9/6/2023 4:24:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
أبو طعيمة يطالب بالمحارمة مساعدا
 طلب المدير الفني أمجد أبو طعيمة، من إدارة نادي معان، العمل على التعاقد مع مهند المحارمة، ليتولى مهمة المدرب المساعد خلال رحلته في تدريب فريق معان خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.
وشهد مساء أمس، جلسة مفاوضات نهائية بين معان وأبو طعيمة، للإعلان رسميا عن توليه مهمة تدريب الفريق، حيث عرض المدرب أسماء كادره المعاون، على أمل موافقة الإدارة تمهيدا لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي.
أندية المحترفين تبحث عن ملاعب للتدريب
 تعاني أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، من شح في الملاعب التدريبية، الأمر الذي يدفعها للبحث عن ملاعب خماسية لإجراء التدريبات.
وتصطدم الأندية في الفترة الحالية، من انشغال الملاعب بدوري الدرجة الأولى، ومباريات الفئات العمرية والدرجات الأخرى، الأمر الذي يدفع عددا من أندية المحترفين للبحث عن ملاعب حتى ولو كانت مهترئة ولا تصلح للتدريبات.
"النشامى" يحصل على فترة إعداد مثالية
 كشفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، عن منح المنتخب الوطني الاول، فترة إعداد مثالية، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وكان ذلك جليا، خلال جدول مباريات دوري المحترفين الذي صدر يوم أمس، للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر. ووفق الترتيبات فإن منتخب النشامى سيحصل على فترة تجمع من 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وحتى 25 من الشهر نفسه، من أجل المشاركة في بطولة الأردن الدولية.
كما يحصل المنتخب على فترة تجمع خلال الفترة من 5 تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية 22 من الشهر نفسه، استعدادا لبدء منافسات التصفيات المونديالية.
وينتظر أن يبدأ المنتخب تحضيراته لكأس آسيا في قطر، اعتبارا من يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
عكوبة يعود من السعودية وصوقار يصلها
 عاد المحاضر الدولي الأردني زياد عكوبة من السعودية، بعد أن أشرف على دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول، التي اختتمت هناك، بإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وبات عكوبة يحظى بشعبية بين مدربي الكرة السعودية، بعد أن ساهم في تخريج عدد كبير منهم خلال السنوات الأخيرة التي شهدت إشرافه على الكثير من الدورات.
إلى ذلك، بدأ المحاضر الدولي الأردني نهاد صوقار، الذي يعمل مستشارا فنيا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الإشراف على دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو" التي انطلقت في مدينة ابها السعودية.
ويتواجد صوقار ضمن فريق يضم 3 محاضرين أجانب، يشرفون على دورة "البرو".
ويعتبر صوقار وعكوبة من الخبرات الأردنية التي لم يتم استثمارها في كرة القدم الأردنية، وهو ما ينطبق أيضا على الخبير وشيخ المدربين عيسى الترك، الذي يمكن الاستفادة من خبرته في اتحاد الكرة.
نجوم المنتخب يتوقون لمواجهة هالاند
 كشف نجوم في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، عن توقهم لمواجهة نجم الكرة العالمية ايرلينج هالاند، الذي سيتواجد في صفوف منتخب النرويج في المباراة الودية التي تجمع منتخب النشامى مع النرويج يوم غد الخميس.
وفي الأحاديث الجانبية لنجوم المنتخب، كشف لاعبون عن توقهم للعب أمام أفضل لاعب في أوروبا، وسط تحديات من قبل المدافعين لإيقافه ومنعه من التحرك بحرية والتسجيل في مرمى المنتخب الوطني.
جمهور الحسين يطلع على التفاصيل ويدعم رئيس النادي
 كشفت الوقفة التضامنية لجمهور نادي الحسين إربد أول من أمس، أمام مقر النادي، عن اطلاع الجمهور على تفاصيل يعرفونها لأول مرمة بشأن ما يجري داخل الإدارة، قبل أن يوحدوا كلمتهم في دعم رئيس النادي عامر ابو عبيد.
وجاءت هذه الوقفة، على خلفية استقالة ابو عبيد، بسبب قيام أحد أعضاء الإدارة بالطلب من رئيس النادي الاستقالة إذا لم تعجبه التصرفات.
الجمهور وخلال الوقفة الاحتجاجية، تحدث صراحة بأسماء ما اعتبرهم المخربين في النادي، مطالبا بإبعادهم، ومؤكدا أن رئيس النادي لا يمكن قبول استقالته بأي حال من الأحوال، وأنه مطلب جماهيري.
أبو عبيد وبعد هذه الوقوفة، وما لمسه من حب الجمهور، أصدر بيانا وضع فيه النقاط على الحروف، معلنا أن الجلسة المقبلة للإدارة ستشهد بعض التفاصيل، التي ستتحدد على إثرها الخطوة التالية.
كواليس النجوم
 . عدد كبير من جماهير أندية المحترفين لكرة القدم، هبوا للتصويت لصالح لاعب فريق الوحدات أنس العوضات، الذي دخل في منافسة مع نجم النصر السعودي كرستيانو رونالدو في استفتاء الاتحاد الآسيوي حول أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر أب ( أغسطس) الماضي. العوضات ورونالدو تبادلا التقدم بانتظار الحسم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، موعد إغلاق التصويت.
. مدرب في دوري المحترفين، كشف عن عدم شعوره بالراحة في النادي، ما يرجح حصول صدام بينه وبين الإدارة قريبا، في مؤشر على إمكانية رحيله.
. أحد نجوم الكرة يتدرب حاليا في ناديه "من غير نفس"، بسبب استبعاده من تشكيلة المنتخب على عكس المتوقع.



MENAFN06092023000072011014ID1107015043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث