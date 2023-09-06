Wednesday, 06 September 2023 05:49 GMT

دوري سيدات اليد ينطلق الجمعة بمشاركة 5 فرق

9/6/2023 4:24:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنطلق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل منافسات دوري أندية السيدات لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق حرثا وعمان وكفرسوم والفجر والبتراء، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد الأردني صالات الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والحسن الرضية بإربد، والأمير محمد بالزرقاء، مكانا لإقامة المباريات كافة عليها.
وأنجز الاتحاد الترتيبات الإدارية والفنية كافة، المتعلقة بإقامة منافسات البطولة، مثلما عملت لجنة الحكام المركزية طيلة الفترة الماضية على تجهيز الأطقم التحكيمية التي ستتولى ادارة لقاءات البطولة، والتي تعد واحدة من النشاطات الرسمية، التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا.
وينتظر أن تحفل العديد من لقاءات البطولة بكامل الندية والإثارة، خصوصات تلك التي تجمع بين فريقي حرثا وعمان، واللذان يعتبران الأقوى والأفضل من الناحية الفنية عن بقية الفرق، وذلك لوجود الكثير من اللاعبات المميزات في صفوف الفريقين، وأغلبهن مثل المنتخب الوطني في العديد من البطولات العربية والرسمية طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى تحضيرات الفريقين بالشكل المثالي في الفترة الماضية، وحشدهما للاعبات تحضيرا للدخول بكل قوة في هذه البطولة. واعتاد عشاق اللعبة في السنوات الماضية، على الاستمتاع بالفنيات الجميلة التي يقدمها فريقا حرثا وعمان في المباريات التي تجمعهما، ما يعطي منافسات الدوري أهمية خاصة ورونقا مميزا، خصوصا وأن أغلب لقاءاتهما يتم حسم النتيجة فيها بالدقائق الأخيرة، حتى المنافسة على اللقب بينهما تبقى معلقة حتى صافرة النهاية من المباريات الحاسمة.
ويجد فريق كفرسوم الفرصة مناسبة ومثالية للمشاركة في هذه النخسة من بطولة الدوري، بعدد كبير من اللاعبات الشابات والناشئات، واللواتي توجن مؤخرا بالعديد من الألقاب المحلية، حيث يميز كفرسوم عن غيره من الفرق وجود الكثير من اللاعبات اللواتي يلعبن مع فرق الفئات العمرية، مستفيدا من تعليمات البطولة بمشاركة مجموعة من اللاعبات صغيرات السن، والحال ينطبق ايضا على فريقي الفجر والبتراء، واللذان سيدفعان بأكبر عدد من اللاعبات اللواتي لعبن مع فرق الفئات العمرية لإكسابهن المزيد من الخبرة والاحتكاك.
وحسب الجدول الرسمي الذي أصدره الاتحاد، يلتقي بعد غد، فريقا البتراء والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأمير محمد بالزرقاء، ويلتقي بالتوقيت ذاته، فريقا الفجر وعمان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.



MENAFN06092023000072011014ID1107015042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث