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42 سائقا من الأردن وفلسطين في آخر جولات الدفع الرباعي

9/6/2023 4:24:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 42 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة والختامية من بطولة الأردن ‏‏لسباقات الدفع ‏الرباعي التي ستنطلق بعد غد، في منطقة الكاولين – ماحص، وبدعم من شركة زين الأردن وماوتن ديو، كما تقام في السباق نفسه الجولة الثالثة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين.‏
ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة، وتقام اليوم بمركز التدريب في نادي السيارات ‏‏‏الملكي عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق، وعملية التدقيق الإداري، وتوزيع الأرقام ومخطط مسار الطريق على ‏‏‏السائقين، ‏وسيتدرب المشاركون في السباق غدا على المسار سيرا على الأقدام.‏
المشاركون في السباق ‏
هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة ‏‏(رينج روفر كلاسيك)، عامر ‏الظاهر ‏وملاحه محمد شلختي (فلسطين) - (لاندر روفر ديسكفري)، ‏علي الغانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، أحمد سليحات وملاحه محمد شراب (تويوتا ‏‏هايلوكس)، حمدان العواملة ‏‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، سعد ‏الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، عامر الشريف وملاحه عبد ‏اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، سعود العدوان وملاحه حمزة ‏قبشورة (سوزوكي ‏فيتارا)، راكان الثوابي وملاحه صبحي ‏التميمي (نيسان باترول)، ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، أمجد حننة وملاحه عماد حنانية (فلسطين) - (كيا سورنتو)، محمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو (سوزوكي ‏ساموراي)، ‏خالد فارس وملاحه رائد صلاحات (فلسطين) - (سوزوكي فيتارا)، أحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان ‏‏‏(سوزوكي ساموراي)، ‏نضال فياض ‏وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، سليمان مشربش وملاحه فراس فراح (دودج ‏رام)، حمزة باجا وملاحه زيد ‏عبد الله (جيب جراند ‏كلاسيك)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، معن النهار وملاحه ضرغام رستم ‏‏(رينج روفر كلاسيك)، ‏مصطفى جويحان وملاحه عمر الزوايدة (جيب رانجلر)، ‏‎ ‎‎بدر علي‎ ‎وملاحه ‏زيد عباد (سوزوكي‎ ‎‏ 970)، أحمد ‏أبو العدوس ‏‏وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب ‏علان (تويوتا فور رنر)، معاذ سليحات وملاحه ‏‏سامح سكارنة (تويوتا لاندر ‏كروزر)، مهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، المجد الموسى وملاحته آمون ‏الموسى (تويوتا تاكوما)، طارق مامكغ وملاحه محمد رمضان (تويوتا تاكوما)، ‏محمود حننة وملاحه عبد الله البغدادي (فلسطين) - ‏‏(تويوتا لاندر كروزر)، إلياس البندك وملاحه عيسى زينة (فلسطين) - (جيب رانجلر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب ‏اكس ‏جي)، وسام خليلية وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر)، ‏محمود البواقنة ‏وملاحه أحمد أبو عبيد (فلسطين) - (جيب ‏رانجلر)، أحمد النشاط وملاحه عبد الله النشاط (نيسان باترول)، عبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، رعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس)، وليد مهيرات وملاحه عماد ‏أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، ناظر الملواني وملاحه محمد الملواني ‏‏(تويوتا تاكوما)، أحمد الصراوي وملاحه هاني أبو سل (تويوتا تاكوما)، فرح إلياس وملاحه ‏طارق الخليلي (تويوتا ‏هايلوكس)، عميد ‏‏‏فارس وملاحه نائل دبابشة (فلسطين) - (جيب رانجلر)، يارا ‏حكج وملاحتها راما حكج (سوزوكي ‏فيتارا)‏.‏



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