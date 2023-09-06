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الأولمبي يلتقي بروناي الليلة.. وأبو زمع يأمل بدعم جماهيري

9/6/2023 4:24:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يبدأ المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما مشواره نحو حلم بلوغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلتقي منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024).
ويأمل المنتخب في تحقيق النتائج الإيجابية في التصفيات سعيا لبلوغ النهائيات الآسيوية المقرر إقامتها في شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد في حلم طال انتظاره في الشارع الرياضي المحلي.
وتسبق مواجهة المنتخب الوطني، مواجهة منتخبي سلطنة عمان وسورية عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته، على أن تتواصل التصفيات السبت بمواجهتين، إذ تجمع الأولى سورية وبروناي، ويلتقي منتخبنا في الثانية نظيره العماني، على أن تختتم التصفيات الثلاثاء المقبل، بمواجهتي بروناي وعمان، والمنتخب الوطني مع نظيره السوري.
وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الإحدى عشرة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتصل عدد المنتخبات المشاركة إلى 16 منتخب مع الدولة المستضيفة قطر.
الأردن × بروناي دار السلام
يأمل المنتخب الأولمبي في الاستفادة قدر المستطاع من النجوم المتواجدين في الفريق ببلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة السادسة على التوالي، بتحقيق انطلاقة قوية في لقاء الليلة، إذ تبدو الأمور سهلة على الورق نظرا لتواضع المنافس وعدم انجازه في أي منافسة كروية سابقة بمختلف الأعمار.
ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، في استثمار عاملي الأرض والجمهور ببلوغ النهائيات، مع استمرار النتائج الإيجابية والمستويات الطيبة التي يقدمها مؤخرا، إذ لم يتجرع المنتخب تحت قيادة "البرنس" الخسارة في أي مباراة ودية أو رسمية منذ تسلمه المهمة نهاية العام الماضي.
وضمت القائمة الأولية للمنتخب الوطني تواجد 26 لاعبا، وهم: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث أبو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، مهند العرامشة، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، عمر صلاح، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة وسيف درويش، مع تقليصها إلى 23 لاعبا اليوم مع بدء التصفيات.
ومن جهته، يتطلع منتخب بروناي دار السلام بتسجيل مشاركة جيدة في التصفيات، بحسب ما ذكره مدرب المنتخب اتسوشي هانيتا خلال المؤتمر الصحفي، إضافة إلى اكتساب اللاعبين الخبرات من خلال المشاركة بأكبر عدد من المباريات، فيما تضم قائمة الفريق عددا من اللاعبين منهم: جيفري إسحاق، أيزاد زايدي، وافي يزيد، هيرمان لاتيب، وفيق دانيش، علي موناوار، إمام شوايمي، خايران زيكري، نازري إيمان، بازلي أمينودين وقسياري حيقل.
تصريحات صحفية
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، أن التحضير لم يكن مثاليا للتصفيات بسبب بدء المنافسات المحلية للأندية في الفترة الماضية، موضحا بأن المجموعة صعبة بتواجد منتخبات ذات إمكانيات فنية جيدة.
وأشار أبو زمع في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في أحد فندق الريجنسي، إلى أن تغيير الأجندة وبدء البطولات المحلية بوقت مبكر، ساهم في عدم تجمع المنتخب وخوضه دورة الألعاب العربية في الجزائر كما هو حال منتخبي سورية وعمان، مع توضيحه بأن غالبية لاعبي "الأولمبي" يلعبون مع أنديتهم محليا.
وأضاف: "نملك حق مشروع التأهل للنهائيات الآسيوية، وثم التفكير بالخطوة المقبلة ببلوغ الأولمبياد، نقدر حجم المسؤولية باللعب على أرضنا، ونأمل من جماهيرنا بمساندتنا في جميع المباريات، وحضورهم يزيدنا عزيمة وإصرارا في تحقيق الهدف والتأهل".
وكشف أبو زمع عن استغرابه من نقل مكان التصفيات، حيث كان يمني النفس بإقامة المباريات على ستاد عمان الدولي أو ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، إلا أن ضغط المنافسات المحلية وخضوع الملعب الثاني للصيانة، حال دون ذلك، مع إشارته إلى أن خوض البطولة على ملعب "ترتان" نقطة قد تصب لصالح المنتخب الوطني.
ولفت المدير الفني للمنتخب السوري تامر حسن، إلى أن المجموعة ليست سهلة وجميع المنتخبات تمتلك حظوظا متساوية في التصفيات، موضحا بأن المنتخب يفقد 3 لاعبين مؤثرين بداعي الإصابة، إلا أن هذا الأمر لن يمنع من رغبته في إسعاد الشعب السوري بالتأهل، بعد تحقيق مستويات طيبة في التجمعات الماضية حسب وصفه.
وذكر المدير الفني للمنتخب العماني أكرم حبريش، أن جميع المنتخبات تهدف لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة، كما هو الحال عند منتخب بلاده، مفيدا بأن هدفا آخر يطمح إلى تحقيق مستقبلا المتمثل برفد أكبر عدد من اللاعبين لصفوف منتخب الرجال.



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