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صقور الناشئين إلى جانب البحرين وكوريا ونيوزيلندا بـسلة آسيا

9/6/2023 4:24:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






أسفرت قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بصالتي الغرافة والريان في الفترة من 17 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وضمت المجموعة الأولى، منتخبات أستراليا والهند ولبنان وسريلانكا، كما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران واليابان وقطر والسعودية، فيما جاءت منتخبات الفلبين والصين وماليزيا وكازاخستان في المجموعة الرابعة والأخيرة.
ويفتتح "الصقور" مشوارهم في البطولة الآسيوية يوم الأحد 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، ويلتقي نيوزيلندا عند الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية الساعة 2:30 مساء الثلاثاء 19 من الشهر الحالي.
وأقام المنتخب الوطني معسكران في صربيا وتركيا، وتخللهما خوض مباريات ودية، في إطار سعي اتحاد السلة لتحضير "الناشئين" لخوض البطولة الآسيوية والظهور بأفضل صورة ممكنة رغم صعوبة المهمة، حيث تضم قائمة المنتخب الوطني بقيادة الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعده صهيب فراش، اللاعبون: محمد آدم وفيصل شوا وسند غزال وعمر حجازي وسيف فانوس وحمزة شعبان وعمر بشير وعبدالمجيد شديفات وليث ساحلية والطيب قاسم ومحمود ذياب وكريم جعيبات.
وتشكل البطولة الآسيوية محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال الناشئين في تركيا، وذلك بعدما حجزت منتخبات، مصر وغينيا وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو إلى جانب "الدولة المضيفة" تركيا، مقاعدها في مونديال الناشئين.
ويعود المنتخب الوطني للواجهة الآسيوية بعد 10 أعوام من الغياب عن المشاركة وتحديدا منذ مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية العام 2013 والتي أقيمت في العاصمة الإيرانية "طهران" بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وحل المنتخب الوطني بالمركز 11 آنذاك.
وجاءت المشاركة الأردنية الأولى في البطولة الآسيوية للعام 2009، بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا ومساعده د.إبراهيم العصعوص، حيث حل المنتخب الوطني ثانيا بين ترتيب فرق مجموعته الأولى، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات الصين والهند وميانمار، وذلك في أعقاب انسحاب السعودية وإجراء تعديل على القرعة بإضافة منتخب ميانمار آنذاك.
واستضافت ماليزيا النسخة الأولى من البطولة الآسيوية في العام 2009، ثم أقيمت النسخة الثانية بدولة فيتنام في العام 2011، واستضافت إيران النسخة الثالثة العام 2013، وهي النسخ الثلاث التي حمل لقبها المنتخب الصيني.
وتوجت كوريا الجنوبية بلقب النسخة الرابعة العام 2015 في أندونيسيا، كما فازت استراليا بلقب النسخة الخامسة التي احتضنتها الصين بالعام 2017، ثم انقطعت البطولة لنحو 5 سنوات بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن تستضيف قطر النسخة السادسة صيف العام الماضي، وحافظت خلالها أستراليا على اللقب للمرة الثانية تواليا.



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