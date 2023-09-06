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السباحة يصدر تعليمات البطولة الصيفية المفتوحة الثانية

9/6/2023 4:24:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






ينظم اتحاد السباحة، البطولة الصيفية الثانية للفئات العمرية على المسبح الأولمبي (50م) في مدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وتتضمن البطولة الصيفية، سباقات، 50م (ظهر وفراشة وحرة وصدر)، 100م (فراشة وحرة وصدر وظهر)، 200م (حرة وصدر وظهر ومتنوع وفراشة)، 400م (متنوع وحرة)، 800م (حرة)، حيث تمنح ميداليات للمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق.
وتعتمد جميع الأرقام في البطولة الصيفية بإستخدام التوقيت الإلكتروني، وفي حال استخدام التوقيت اليدوي يتم اعتماد زمن السباح الأول بكل تصفية، ولغايات اعتماد الرقم يتم استخدام ثلاث ساعات، حيث يحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة نهائي بالزمن.
ويغلق باب التسجيل للبطولة في مقر الاتحاد عند الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، بحيث تبلغ رسوم الاشتراك للسباحين (5 دنانير) للسباق.
ويتوجب على السباح التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 10 دقائق من بداية كل سباق، ويفقد حقه في المشاركة من يتخلف عن ذلك، ويكون تقديم الاعتراض خلال 30 دقيقة من قبل السباح بعد انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة على البطولة، مرفقا بمبلغ 50 دينارا، ويرد المبلغ في حال صحة الاعتراض، علما بأن الكاميرات بأنواعها لا تعتبر أداة توثيق للاعتراض.
وأكد "السباحة" في قائمة تعليماته، اعتماده فحص المنشطات في البطولة، بحيث سيتم اختيار عينات عشوائية للمشاركين، في الوقت الذي لا تشكل فيه النتائج المتحققة معيارا في عملية اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية.



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