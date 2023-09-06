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معلمو التربية الرياضية: مشروع كرة القدم المدرسية سيعود بالفائدة على الكرة الأردنية

9/6/2023 4:24:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






بدأ الاتحاد الأردني في تنفيذ الخطوات الخاصة بمشروع "كرة القدم المدرسية" الذي يتبناه الاتحاد بالتعاون وزارة التربية والتعليم وبدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ومن منطلق مسؤوليته المجتمعية وسعيا منه للمساهمة في تحقيق التنمية الرياضية في المدراس وتطويرها في مرحلة مبكرة، جدد الاتحاد الأردني اتفاقية التعاون الرياضي مع وزارة التربية والتعليم عبر هذا المشرع الحيوي والمهم، حيث انطلقت فعالياته الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، من خلال إقامة دورات للمدربين والمدربات، مع توفير الأدوات اللازمة لهم، حيث يهدف المشروع لتطوير ونشر كرة القدم في المدارس، بإشراف كوادر تدريبية وإدارية متخصصة ومؤهلة.
وأعرب العديد من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في مدارس مختلفة، عن سعادتهم بهذا المشروع الذي يستهدف أكثر من مليوني طالب وطالبة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن المواهب من اللاعبين واللاعبات صغار السن، لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المدارس، عبر دورات متخصصة.
ولا يختلف اثنان على أن المدارس ساهمت على مدار السنوات السابقة بتخريج اللاعبين وتطوير مستوياتهم ورفد الأندية والمنتخبات الوطنية، بأفضل المواهب التي خدمت كرة القدم الأردنية، ولعب معلمو ومعلمات التربية الرياضية من خلال جدهم ونشاطهم دورا في تحويل اللاعبين الموهوبين الصغار إلى لاعبين ناضجين بشكل كامل، وذلك بخلق ثقافة رياضية شاملة، ونشر كرة القدم على نطاق واسع بين أفراد المجتمع في أنحاء المملكة كافة.
ويرى المعلم خالد الحسين، أن "كرة القدم للمدارس" خطوة رائعة لإعادة رونق الرياضة المدرسية من جديد، واكتشاف وتطوير مهارات الأطفال الكروية، وتحفيزهم للإبداع، وللاستمتاع بممارسة كرة القدم، ولكن الموضوع يحتاج للتخطيط الجيد وتوفير متطلبات النجاح للمدارس كافة، وبالمستوى نفسه، خلق بيئة تعليمية ورياضية والتدريب المدروس والرعاية والدعم.
ويضيف الحسين، تملك وزارة التربية الكفاءات الإدارية والتقنية والفنية لإدارة المشروع بشكل يحقق أهدافه، وهذا سينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية من خلال إعداد جيل شاب يكون حاضرا في المستقبل القريب لخدمة وطنه.
واعتبر المعلم ناصر المناور، أن الفئة العمرية المستهدفة من (9 الى 11) سنة، تملك فرصة لتطوير وتحسين أدائها، والاستفادة من المشروع بشكل كامل، مبينا أن توفير ظروف ملائمة للتدريبات من حيث المكان والتوقيت، وتأهيل الكفاءات الفنية والإدارية المرشحة للإشراف على المشروع، والتركيز على المدارس في المناطق الأقل حظا، جميعها عوامل تسهم في إنجاح المشروع الوطني لخدمة الرياضة الأردنية.
ويقول المعلم سليم عيد، "أنتجت المدارس على مدى السنوات الماضية جيلا من اللاعبين الموهوبين الذين أضافوا بعدا جديدا لكرة القدم الأردنية، وسجلوا أسماءهم "بأحرف من ذهب"، في إنجازات الأندية والمنتخبات الوطنية، وساهمت وزارة التربية وكوادرها في تعزيز الثقافة الهادفة لتوفير بيئة رياضية".
وبين عيد من خلال التجارب السابقة في ميدان تطوير الرياضة المدرسية ومنها كرة القدم، أن التخطيط والإعداد الجيد، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتوفير الأدوات اللازمة وتحقيق العدالة بين كافة مدارس المملكة، تساهم في تحقيق الهدف المنشود من خلال بناء جيل قادر على تطوير الرياضة الأردنية.
من جانبه أكد أحد معلمي التربية الرياضية طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها توقيع الاتفاقية بين اتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم ، مبينا أن معظمها لم يكتب لها النجاح والتوفيق لأسباب متنوعة، وتمنى أن تكون تجربة " كرة القدم في المدارس" مميزة وناجحة من خلال التخطيط والتنفيذ المميزين، وأن تكون المخرجات جيدة وتعود بفائدة على كرة القدم الأردنية.
وترى المعلمة ختام السلطي، أن المشروع يحمل معه بارقة أمل كبيرة لتطوير أداء اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة، وتضيف "من خلال متابعتي لتفاصيل الاتفاقية، فإن عوامل النجاح كافة، متوفرة من الوزارة واتحاد الكرة".
وعرجت السلطي على التجربة التي سجلت نجاحا مميزا بين الجانبين عبر مراكز الأمير علي بن الحسين للواعدين والواعدات.



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