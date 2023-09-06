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المبارزة تتوج مشاركتها بغرب آسيا بميداليتين ذهبيتين

9/6/2023 4:24:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






فرضت المنتخبات الوطنية للمبارزة حضورها القوي في بطولة غرب آسيا، والتي اختتمت أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بمشاركة منتخبات دول (السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن، اضافة إلى الأردن)، حيث توجت المنتخبات الوطنية مشاركتها الناجحة في هذه البطولة بالحصول على ميداليتين ذهبيتين من خلال المنتخب الوطني لسلاح الإيبيه للذكور، والذي مثله اللاعبون: عبدالله الناصر، وإياد عودة ومحمد عبدالله وحسان عبدالهادي، بينما حصل المنتخب البحريني على الميدالية الفضية، وفاز المنتخب العماني بالميدالية البرونزية، وكذلك فاز المنتخب اليمني بالميدالية البرونزية (ثالث مكرر).
وظفر المنتخب الوطني للإناث، الذي مثله اللاعبات رؤى المجالي وليمار الزبن وسوار النعيمات وميرا عزيزية، بالميدالية الذهبية لسلاح الفلوريه، وحصل المنتخب العماني على الميدالية الفضية، ونال المنتخب البحريني الميدالية البرونزية.
ومع ختام منافسات البطولة، وصلت الغلة الأردنية من الميداليات إلى 23 ميدالية ملونة، من بينها 8 ميداليات ذهبية عن طريق منتخبي الإيبيه للذكور، والفلوريه للإناث، واللاعبين إياد عودة وقصي حبوب وجنى عابدين وعبدالله الطحلة ودينا المنسي ورؤى المجالي، و4 ميداليات فضية عن طريق دينا المنسي وزيد مطاربة وفارس أبو طوق وأسامة المصري، و11 ميدالية برونزية بواسطة شهد كلوب (2) وبراء الأشقر ومحمد بسيسة وليمار الزمر وسيلين النوايسة وميرا عزيزية واياد عودة وجنى عابدين وأسامه البلوي وقصي حبوب.
وفي مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة كاس أسيا للناشين، والتي جرت في عمان ايضا، توج لاعبو المنتخب الوطني بـ7 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، التي جرت ايضا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث تمكن عزالدين العتوم وعبدالرحمن المغايرة وسيلين النوايسة من الفوز بالميدالية الفضية، وحصلت ليمار الزمر وزين الحتاملة وتانيا عواد ومحمد بسيسة على الميدالية البرونزية.
ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والذي قاد المنتخبات الوطنية إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير ضم كلا من المدربين: بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).



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