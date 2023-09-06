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قبل الاختبار الأول لعموتة.. كيف كانت انطلاقة المدربين مع النشامى؟

9/6/2023 4:24:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






تتجه الأنظار مساء غد نحو المغربي حسين عموتة، الذي سيخوض أول مباراة له كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم، أمام مضيفه المنتخب النرويجي، ضمن تحضيرات "النشامى" لانطلاق مشواره في تصفيات نهائيات كأس العالم 2026.
وتم تعيين عموته مدربا للمنتخب الوطني، خلفا للعراقي عدنان حمد، ضمن سعي اتحاد الكرة، لتقديم صورة مميزة عن الفريق في نهائيات كأس آسيا أوائل العام المقبل في قطر، إضافة إلى تحقيق حلم الجمهور الأردني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه.
ومنذ أن ترك المصري الراحل محمود الجوهري منصبه كمدرب للمنتخب الوطني في العام 2007، أشرف على الفريق 11 مدربا قبل التعاقد مع عموته، 3 منهم تولوا المهمة على فترتين هم أحمد عبد القادر وعبدالله أبو زمع وعدنان حمد، فيما وافق 8 مدربين أجانب على تولي المنصب (من بينهم 3 مدربين عرب)، مقابل 3 محليين هم عبد القادر وأبو زمع وجمال أبو عابد.
ووفقا للإحصائيات، استطاع المنتخب الوطني منذ انتهاء عهد الجوهري، تحقيق الفوز في 8 مباريات من أصل 14 كان يخوض فيها المدرب الجديد اختباره الأول مع الفريق، مقابل تعادلين و4 هزائم.
البداية كانت عندما تولى البرتغالي نيلو فينجادا المنصب العام 2007، ليحقق المنتخب الوطني الفوز في أول مباراة تحت قيادته، على البحرين 3-1، في لقاء ودي أقيم بالمنامة يوم السابع من أيلول (سبتمبر) العام ذاته، وحينها سجل أهداف النشامى كل من عوض راغب (هدفان) ومهند محارمة.
واستلم حمد تدريب المنتخب الوطني للمرة الأولى لفترة استمرت حوالي 4 أعوام، وجاءت مباراته الأول مع الفريق أمام زيمبابوي وديا في عمان يوم الثالث عشر من أيار (مايو) العام 2009، فتحقق الفوز بهدفين نظيفين سجلهما عبدالله ذيب ولؤي عمران.
ترك حمد منصبه في العام 2013، فحل مكانه المصري حسام حسن، الذي انطلق مشواره مع الفريق يوم السادس من آب (أغسطس) العام ذاته، من خلال الفوز على المنتخب الفلسطيني في مباراة ودية بنتيجة 4-1، وسجل الأهداف في ذلك اليوم كل من حسن عبد الفتاح وأحمد هايل وسعيد مرجان وابراهيم الزواهرة.
واستلم المدرب الوطني أحمد عبد القادر المهمة مؤقتا خلفا لحسن، وخسر مع الفريق مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي المضيف 0-2 يوم الرابع من أيلول (سبتمبر) العام 2014، قبل أن يسلم الراية للإنجليزي راي ويلكينز، الذي بدوره سقط في اختباره الأول أمام الكويت وديا 0-1 في عمان، يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) العام ذاته.
عاد عبدالقادر ليتولى المنصب مجددا، فخسر مباراته الأولى مرة ثانية أمام المنتخب السوري الضيف بهدف نظيف يوم السادس والعشرين من آذار (مارس) العام 2015، ثم ترك منصبه للبلجيكي بول بوت الذي تعادل في اختباره الأول مع قيرغيزستان 0-0 ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في عمان.
لم يستمر بوت طويلا، فحل مكانه المدرب الوطني عبدالله أبو زمع، الذي قاد المنتخب الوطني لفوز ودي تاريخي على المنتخب المصري المضيف، بهدف أحرزه أحمد سمير يوم السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) العام 2016.
ولجأ اتحاد الكرة مجددا إلى المدرسة الإنجليزية، من خلال التعاقد مع مدرب توتنهام السابق هاري ريدناب، الذي بدورره حقق مع الفريق فوزا كاسحا في مباراته الاولى، على منتخب بنجلاديش بثمانية نظيفة أحرز منها حمزة الدردور "هاتريك"، مقابل هدف لكل من عبدالله ذيب ويوسف الرواشدة وبهاء فيصل ويوسف النبر وأحمد سمير، في عمان ضمن تصفيات كأس العالم 2018 يوم الرابع والعشرين من آذار (مارس) العام 2015.
وبعد الخسارة في مباراته الثانية أمام أستراليا، ترك ريدناب منصبه لأبو زمع، الذي افتتح فترته الثانية كمدرب للمنتخب الوطني، بالفوز على المنتخب الإماراتي 3-1 ضمن بطولة كأس ملك تايلاند في 3 حزيران (يونيو) العام 2016، وسجل الأهداف حينها كل من بهاء عبدالرحمن وحمزة الدردور ومهند خيرالله.
استعان اتحاد الكرة بالمدرسة العربية مرة أخرى، من خلال التعاقد مع الإماراتي عبدالله المسفر، الذي بدأ حملته بفوز ودي على جورجيا بهدف نظيف لحمزة الدردور، يوم 25 كانون الثاني (يناير) العام 2017 في الإمارات.
ووضع الاتحاد ثقته بالمدرب الوطني، من خلال تعيين جمال أبو عابد كمدرب للمنتخب الوطني، فحقق الفريق تحت إشرافه، الفوز بمباراته الأولى على كمبوديا بهدف نظيف أحرزه منذر أبو عمارة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2017، ضمن تصفيات كأس آسيا 2019.
ويعتبر فيتال بوركيلمانز، ثاني مدرب بلجيكي يستلم المنصب، فتعادل في مباراته الأولى مع الفريق مع المنتخب العماني 0-0 وديا في عمان يوم الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) العام 2018.
وبعد الاستغناء عن خدمات بوركيلمانز، عاد العراقي حمد بتولي تدريب الفريق في فترته الثانية، بيد أنه تلقى الخسارة في مباراته الأولى أمام منتخب هاييتي 0-2 في مسعكر تدريبي بالبحرين يوم الرابع من أيلول (سبتمبر) العام 2021.



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