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الملك لأوائل الثانوية العامة: اختاروا التخصص المناسب

9/6/2023 4:24:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، في قصر الحسينية أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.
وهنأ جلالتاهما الطلبة على تفوقهم، وتبادلا الحديث معهم حول خططهم لمواصلة تعليمهم والتخصصات الأكاديمية والتقنية التي سيختارونها.
وأشاد جلالته بمثابرة الطلبة وتميزهم، لافتا إلى ضرورة اختيار التخصص المناسب الذي يلبي طموحاتهم ويراعي في الوقت ذاته متطلبات سوق العمل.
وعبر الطلبة عن اعتزازهم بلقاء جلالتيهما، مشيرين إلى أن حرصهما على هذا التواصل يمنحهم دفعة معنوية لمواصلة المثابرة في مسيرتهم العلمية والعملية.
وتحدث عدد منهم عن توجههم نحو التخصصات المهنية والصناعية بشكل أكبر، نظرا للركود التي تعاني منه بعض التخصصات الأكاديمية والتطورات المتسارعة في سوق العمل محليا وإقليميا.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.



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